Internado há quase dois meses, Nuno Markl vai sair do hospital por umas horas. Eis o motivo

Nuno Markl continua a recuperar do AVC que sofreu e partilhou com os colegas de rádio uma novidade.

Nuno Markl encontra-se internado desde 20 de novembro, depois de ter sofrido dois AVC, mas mostrou esta quarta-feira, 14 de janeiro, que a recuperação também se faz de pequenos grandes passos — incluindo fora do hospital.

Em direto na Rádio Comercial, onde voltou a participar a partir da unidade hospitalar, o humorista revelou que vai ter autorização para sair temporariamente e cumprir um dever que considera fundamental: votar.

“Irei votar no domingo. E aconselho toda a gente a ir votar. Aconselho não, obrigo as pessoas. E vou a casa”, afirmou, visivelmente entusiasmado com a perspetiva de regressar ao lar, ainda que por poucas horas.

Apesar de ainda não existir uma data definida para o regresso aos estúdios da Rádio Comercial, Markl mostrou-se motivado com esta primeira saída após semanas de internamento, encarando-a como mais um sinal positivo no seu processo de recuperação.

Internado há quase dois meses, o radialista continua focado na fisioterapia e nas pequenas conquistas diárias, mantendo o humor que lhe é característico mesmo numa fase exigente da sua vida.