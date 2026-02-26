Internado, Nuno Markl faz esclarecimento após mostrar sequelas do AVC

  Dois às 10
  Hoje às 09:07

Internado após os AVCs sofridos em novembro, Nuno Markl voltou às redes sociais para mostrar um momento de tranquilidade no quarto de hospital.

Nuno Markl recorreu às redes sociais para partilhar um momento de descanso no quarto de hospital, depois de mais uma sessão de fisioterapia.

Na imagem publicada, o humorista surge a relaxar com um cappuccino na mão, enquanto ouve música dos R.E.M.. Na legenda, escreveu com o seu habitual sentido de humor: “Capuccino e R.E.M. no fim da fisioterapia, nem sabe o bem que lhe fazia. Leite magro e descafeinado, mas espuma e tudo.”

A publicação gerou várias reações, mas também algumas dúvidas por parte dos seguidores. Nos comentários, Markl sentiu necessidade de esclarecer um detalhe relacionado com a fotografia.

“Malta, a câmara da frente dos telemóveis tira fotos ao contrário. É a minha mão direita que pega na caneca, a Cassandra é a outra”, explicou, numa referência bem-humorada à mão esquerda, que ficou debilitada na sequência dos AVCs sofridos em novembro.

Entre desafios e progressos, Nuno Markl continua a partilhar pequenas conquistas do dia a dia, mantendo o otimismo e a proximidade com quem o acompanha

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10

