Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

  • Dois às 10
  Ontem às 15:00

Internado, Nuno Markl vê pedido realizado: «Tudo o que esteja ao meu alcance, farei»

Nuno Markl voltou a recorrer ao Instagram, esta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, para partilhar um momento especial vivido no hospital onde continua internado.

O humorista começou por agradecer à equipa que o tem acompanhado ao longo da recuperação e destacou dois profissionais em particular. “Permitam-me que faça aqui mais um agradecimento. Tudo o que eu possa fazer pelas excelentíssimas pessoas deste hospital e que esteja ao meu alcance, farei; um casal que aqui trabalha no ginásio, na fisioterapia, o André e a Neusa, são fãs de Friends (sobretudo a Neusa) e o André estava a falar desta coleção de figuras que pretendiam fazer”, escreveu.

Sensibilizado com o entusiasmo do casal, Markl decidiu agir. “Pedi à minha agente para interceder junto da McDonalds, e graças à pronta simpatia da empresa, hoje pude dar ao André e à Neusa esta coleção completa”, revelou.

O apresentador confessou que a reação dos fisioterapeutas acabou por lhe aquecer o coração. “Haverá presentes mais valiosos e esta equipa merece-os, mas a alegria deles deixou-me alegre também. Obrigado à McMalta por isto!”, rematou.

Recorde-se que Nuno Markl sofreu um AVC hemorrágico no passado dia 20 de novembro de 2025, encontrando-se desde então em processo de recuperação.

