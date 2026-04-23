Menos 16 quilos. Nuno Markl mostra como o corpo mudou depois do AVC: «Há quase meio ano»

Nuno Markl partilhou com os seguidores uma conquista importante e um reflexo claro do caminho que tem feito nos últimos meses.

O humorista revelou nas redes sociais que já conseguiu atingir os 90 quilos, depois de, há cerca de cinco meses, ter dado entrada no hospital com 106. “90 quilos, malta! Entrei aqui há cinco meses com 106”, começou por escrever, recordando também as dificuldades iniciais: “Como não mexia a perna e não me tinha em pé, tinha de ser pesado numa balança (…) que me fazia sentir como uma vaca a ser salva por um helicóptero.”

Agora, o cenário é bem diferente. “Já subo com os dois pés para uma balança mais tradicional, e numa semana lá foram à vida mais 2 quilos”, contou, mostrando a evolução que tem conseguido alcançar.

Apesar das limitações físicas que ainda enfrenta, Nuno Markl não esconde o sentimento de gratidão e bem-estar: “A verdade é que posso estar coxo e com uma mão preguiçosa, mas nunca me senti tão saudável na vida.” O comunicador deixou ainda uma nota de reconhecimento a quem o tem acompanhado neste processo: “Grato a todos os profissionais de saúde que me estão a reconstruir.”

Quase meio ano depois do AVC, Nuno Markl olha para o percurso com alguma surpresa: “Não é incrível que os AVC tenham acontecido já há quase meio ano?”