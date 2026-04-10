«Não quero entrar em detalhes, mas...»: Nuno Markl entusiasma fãs com novidade

O humorista Nuno Markl tem recuperado a olhos vistos desde que sofreu o AVC em novembro de 2025.

Boas notícias para Nuno Markl. O radialista marcou presença na rubrica “O Homem que Mordeu o Cão”, da Rádio Comercial, esta quinta-feira, dia 9, diretamente do hospital, e deixou uma mensagem de esperança sobre o seu regresso ao trabalho. “Acho que já faltou mais. Não quero avançar com datas, mas já há conversações envolvendo a minha médica, o Pedro Ribeiro e eu”, começou por revelar, mostrando que o regresso à rotina está cada vez mais próximo.

Apesar de não querer adiantar pormenores, Nuno Markl deixou clara a vontade de voltar à normalidade: “Já faltou mais. Não quero entrar em detalhes, mas anseio com alguma normalidade diária”.

As palavras do humorista foram recebidas com entusiasmo pelos fãs, que continuam a acompanhar de perto a sua recuperação.

Tudo indica que, passo a passo, Nuno Markl está cada vez mais perto de regressar ao trabalho, depois de ter sofrido dois AVC's em novembro de 2025.