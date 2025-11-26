No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Nuno Markl deixou uma dedicatória comovente ao filho, recordando que foi ele quem tomou a decisão crucial de ligar para o 112 e, assim, lhe salvou a vida após o AVC.

Esta terça-feira, dia 25 de novembro, Nuno Markl recorreu às redes sociais para deixar uma dedicatória carregada de emoção ao filho, após ter sofrido um AVC que o levou a ser internado de urgência na semana passada.

“Comove-me muito pensar que foi este mini-gajinho, entretanto já um gajo, que me salvou a vida”, escreveu o humorista, numa mensagem que rapidamente tocou seguidores e amigos.

A reflexão de Markl surge dias depois de ter revelado publicamente que foi o filho quem, perante os primeiros sinais de alarme, teve a presença de espírito de ligar de imediato para o 112 — um gesto decisivo para que o humorista recebesse ajuda médica a tempo.

Recorde-se que Nuno Markl já tranquilizou os fãs, garantindo que está a recuperar e a ser acompanhado pela equipa médica.