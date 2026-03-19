No hospital, Nuno Markl vive coincidência cósmica: «É maravilhoso»

A recuperar no hospital, Nuno Markl viveu um momento inesperado que o próprio descreveu como “cósmico”.

O humorista Nuno Markl, que se encontra a recuperar dos AVCs sofridos em novembro, voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um episódio insólito vivido no hospital. Tudo aconteceu ao final da tarde, enquanto lia o livro Stoner em formato digital.

“Este é daqueles que tenho de ter em formato físico, porque é bom demais”, pensou.

No entanto, o momento foi interrompido por uma visita inesperada — e o que aconteceu a seguir deixou-o surpreendido. Uma fã, identificada como Luísa, deslocou-se ao hospital para lhe pedir um autógrafo no seu mais recente livro e levou ainda uma lembrança embrulhada. Ao abrir o presente, Nuno Markl deparou-se com algo que não estava à espera:

“Abro-o e lá dentro está… ‘Stoner’”.

O radialista descreveu o episódio como uma “coincidência cósmica”, partilhando o momento com os seguidores, que rapidamente reagiram à história.