No hospital, Nuno Markl vive coincidência cósmica: «É maravilhoso»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 4min

A recuperar no hospital, Nuno Markl viveu um momento inesperado que o próprio descreveu como “cósmico”.

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O humorista Nuno Markl, que se encontra a recuperar dos AVCs sofridos em novembro, voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um episódio insólito vivido no hospital. Tudo aconteceu ao final da tarde, enquanto lia o livro Stoner em formato digital.
“Este é daqueles que tenho de ter em formato físico, porque é bom demais”, pensou.

No entanto, o momento foi interrompido por uma visita inesperada — e o que aconteceu a seguir deixou-o surpreendido. Uma fã, identificada como Luísa, deslocou-se ao hospital para lhe pedir um autógrafo no seu mais recente livro e levou ainda uma lembrança embrulhada. Ao abrir o presente, Nuno Markl deparou-se com algo que não estava à espera:
“Abro-o e lá dentro está… ‘Stoner’”.

O radialista descreveu o episódio como uma “coincidência cósmica”, partilhando o momento com os seguidores, que rapidamente reagiram à história.

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10
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