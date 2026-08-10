Nuno Markl partilha foto rara do filho que lhe salvou a vida: «Absolutamente boquiaberto»

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Nuno Markl não esconde o orgulho que sente pelo filho, Pedro, de 17 anos.

O radialista voltou a mostrar-se rendido à criatividade do jovem, numa publicação nas redes sociais que acabou por recordar também um dos momentos mais marcantes que os dois viveram. «Absolutamente boquiaberto com a imaginação do meu filho a construir de raiz um jogo seu no Roblox Studio», começou por escrever Nuno Markl, ao partilhar uma fotografia de Pedro concentrado no projeto.

O radialista comparou ainda a criatividade do filho com aquela que tinha na mesma idade. «Suponho que isto seja o equivalente, no meu herdeiro, às inúmeras sebentas onde eu desenhava histórias, com a idade dele», contou.

Mas foi a descrição do jogo que mais emocionou Nuno Markl. «Sendo que isto é um jogo de combates com poderes passado entre o Céu, o Inferno e o Purgatório, iria conceber um poder específico para mim, que só consigo jogar com uma mão», revelou.

A declaração ganha um significado especial tendo em conta que Pedro foi uma figura essencial num dos momentos mais delicados da vida do pai. Foi o jovem quem ligou para o INEM quando Nuno Markl sofreu um AVC em casa, ajudando a garantir que recebesse assistência médica.

Pedro, de 17 anos, é fruto do casamento entretanto terminado de Nuno Markl com Ana Galvão. O jovem tem sido uma presença importante na vida do radialista e, desta vez, voltou a deixá-lo orgulhoso com um projeto criado de raiz.