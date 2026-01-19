Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:01

Nuno Markl partilhou com os seguidores a ida, ainda que temporária, a casa e levou vários famosos a reagir em peso.

Nuno Markl viveu este fim de semana um momento muito especial. O animador das Manhãs da Comercial regressou a casa pela primeira vez desde que foi internado, na sequência de um AVC, depois de ter recebido autorização da equipa médica.

Tal como já tinha explicado anteriormente, a saída teve como objetivo permitir-lhe ir votar nas eleições Presidenciais, mas acabou por representar muito mais do que isso: um reencontro carregado de significado com o conforto do lar.

Este domingo, 18 de janeiro, Nuno Markl recorreu à sua página de Instagram para assinalar o momento. Sem recorrer a palavras, deixou que as imagens falassem por si, surgindo em casa, rodeado pelos seus inseparáveis patudos, num registo simples, mas profundamente emotivo.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e apoio. Entre as muitas reações, Cristina Ferreira e Catarina Furtado deixaram um emoji em forma de coração, demonstrando o apoio e a alegria por este passo importante na recuperação do animador. "És um grande ser humano", destacaram alguns seguidores.

 A atriz Rita Salema escreveu: “Que bom estares em casa, agora a recuperação vai ser mais rápida. Beijinhos grandes e tudo a correr bem, mereces o melhor, meu querido.” Também Pedro Fernandes reagiu de forma simples, mas sentida: “Que bom.”

Este regresso a casa, ainda que temporário, marca um passo importante na recuperação de Nuno Markl, que continua a receber uma onda de apoio e carinho do público e dos colegas — prova de que, mesmo em silêncio, há imagens que dizem tudo.

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10 TVI

