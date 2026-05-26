Nuno Markl vive dia importante e emociona Maria Botelho Moniz: «Isto é lindo»

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Nuno Markl regressou esta terça-feira, dia 26 de maio, às emissões diárias de “O Homem Que Mordeu o Cão”, da Rádio Comercial, depois de vários meses afastado. Nesta primeira fase, o humorista está a fazer os diretos a partir do hospital onde continua internado e acabou por viver um momento inesperado logo após o fim da emissão.

Nas redes sociais, Nuno Markl partilhou um vídeo onde surge surpreendido por cerca de 15 enfermeiras que entraram no quarto para celebrar o seu regresso à rádio. “Estas mulheres incríveis e incansáveis, que desde há seis meses zelam pela minha saúde e recuperação, entraram-me pelo quarto adentro no fim do primeiro episódio da nova temporada d’O Homem Que Mordeu o Cão”, escreveu na legenda da publicação.

Quem não ficou indiferente, foi a apresentadora Maria Botelho Moniz que reagiu nos comentários: «Isto é lindo», acompanhado de um emoji com um coração.

Apesar da emoção do momento, o radialista revelou ainda que teve alguns problemas técnicos durante o direto e acabou por brincar com a situação. “Malta, fiz asneira tecnológica: tinha o setup áudio todo montadinho; assim que pus a gravar vídeo no computador, o Bluetooth largou o telemóvel e passou para o computador. São estas desconsiderações da tecnologia que me agastam. A tecnologia é tola. E, vá, eu também”, atirou, bem-humorado.

Nuno Markl garantiu ainda que, nos próximos dias, os seguidores já poderão voltar a vê-lo em vídeo: “Amanhã já verão a minha fronha a contar alarvidades”, prometeu.

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O humorista mostrou-se feliz por regressar ao formato que apresenta há vários anos ao lado dos colegas da Rádio Comercial. “Fora isso, adorei voltar. Chorei a rir com os meus amigos. O facto de isto ser o meu emprego é inacreditável. E obrigado a vocês por ouvirem”, escreveu.

A terminar, Nuno Markl deixou ainda uma mensagem especial à namorada, Teresa, responsável por muitas das histórias caricatas do programa. 

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10 Maria Botelho Moniz
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