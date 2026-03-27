Nuno Markl viveu o momento mais duro desde que sofreu o AVC: «Vieram-me as lágrimas aos olhos»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 38min

Depois de vários meses de luta e recuperação após um AVC, Nuno Markl regressou à rádio com um desabafo sincero sobre os desafios físicos e emocionais que tem enfrentado.

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Nuno Markl esteve em antena nas “Manhãs da Comercial” para mais uma emissão de “O Homem Que Mordeu o Cão”, diretamente do hospital onde continua em recuperação após ter sofrido um AVC, em novembro de 2025.

Quatro meses depois de um internamento exigente — marcado por um segundo Acidente Vascular Cerebral já na unidade de saúde — o radialista tem dado passos importantes na recuperação. Entre eles, as primeiras idas a casa ao fim de semana, incluindo as primeiras noites fora do hospital. Ainda assim, o regresso ao lar tem sido tudo menos simples. “Foi um sentimento agridoce”, confessou, antes de revelar um momento particularmente difícil vivido no último domingo: “Tive um momento de super tristeza”.

O humorista explicou que voltar à casa onde sempre viveu trouxe-lhe uma nova realidade difícil de aceitar. “A casa está zero preparada para a situação de uma cadeira de rodas (…) Preciso sempre da ajuda de alguém”, partilhou, descrevendo as limitações com que agora se depara no dia a dia.

Foi ao recordar um desses momentos — quando teve de se apoiar nas paredes para ir à casa de banho — que acabou por se emocionar. “Olhei-me ao espelho e pensei: eu ainda não estou bem preparado para ser esta pessoa”, admitiu, referindo-se às mudanças físicas que ainda está a tentar assimilar.

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Apesar dos progressos, Nuno Markl reconhece que o processo é exigente, também do ponto de vista emocional: “Sei que já andei muito e que estou melhor, mas fui-me abaixo (…) vieram-me as lágrimas aos olhos”. No final, deixou uma mensagem de força e união para quem enfrenta o mesmo caminho: “Falo agora para as pessoas que estão a passar pelo mesmo que eu, estamos juntos. Não estamos sozinhos nisto”.

 

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