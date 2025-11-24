O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Entre a recuperação do AVC, as visitas e os desabafos emotivos, Nuno Markl confessou sentir-se mais consciente do que nunca da sorte que tem na sua rede de afetos. O filho que o salvou. A ex-companheira que continua ao seu lado. A namorada, a irmã, os amigos mais próximos.

O susto vivido por Nuno Markl trouxe novamente para o centro das atenções a dinâmica muito particular — e profundamente afetuosa — da sua família. O humorista, de 52 anos, sofreu um AVC que o levou a ser internado de urgência, mas rapidamente descansou os seguidores ao revelar que está a recuperar e que tem estado rodeado de quem mais ama.

E foi precisamente no hospital que partilhou uma das revelações mais emocionantes: o filho, Pedro, foi determinante no momento crítico. “Foi ele quem tratou de tudo, quem chamou o 112, com uma calma impressionante”, partilhou o pai, visivelmente comovido.

Mas, enquanto muitos se focaram — com razão — na coragem do adolescente, outro pormenor da vida pessoal de Nuno Markl voltou a gerar curiosidade.

Nuno Markl e Ana Galvão decidiram pôr fim ao casamento em 2016, depois de oito anos juntos. Desde então, seguiram caminhos diferentes: o humorista mantém uma relação com a ilustradora Teresa Sacramento, iniciada durante a pandemia e Ana Galvão continua um dos rostos mais acarinhados da Rádio Renascença, integrando o programa As Três da Manhã.

A cumplicidade entre ambos nunca desapareceu, muito por força do filho que os une — e da própria relação de amizade que mantiveram. O que quase ninguém imaginava é que, nove anos depois da separação, o divórcio entre os dois nunca avançou nos papéis. Não por conflito, não por indecisão. Apenas por… preguiça.

Ana Galvão já confirmou com humor que o ex-casal costuma até brincar com o assunto, admitindo que nunca sentiram grande urgência em formalizar juridicamente o fim do casamento.