Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

O silêncio em torno do estado de saúde de Nuno Markl foi quebrado por Fernando Alvim, que visitou o amigo no hospital e deixou uma mensagem nas redes sociais.

Nuno Markl continua internado a recuperar do AVC que sofreu no passado mês de novembro e, nos últimos dias, tem recebido várias visitas de amigos próximos. Esta quarta-feira, 10 de dezembro, foi a vez de Fernando Alvim e Rui Tendinha se deslocarem ao hospital para estar com o humorista de 54 anos.

O momento foi partilhado por Fernando Alvim esta sexta-feira, 11 de dezembro, no Instagram. Na fotografia publicada, surge ao lado de Markl e de Rui Pedro Tendinha, acompanhada de um texto carregado de emoção e otimismo.

«Estive ontem com este jovem no seu quarto, juntamente com o Rui Pedro Tendinha. Não foi a primeira vez e não será seguramente a última, mas ontem saí com a convicção de que ele está de volta, que o caminho que sabemos ser longo está a começar a desenhar-se», escreveu.

Alvim sublinhou que a recuperação exige tempo, calma e persistência, mas garantiu que Nuno Markl mantém uma atitude positiva. «Nada de precipitações, tem de haver paciência neste processo — muita, como se fosse um jogo — mas apetece-me dizer em voz muito alta, meus caros senhores e senhoras: Há vida em Markl!», rematou.

A mensagem deixou os fãs emocionados e reforça o sentimento de esperança em torno da evolução do humorista, que nos últimos dias também partilhou imagens nas redes sociais onde surge sorridente e motivado para enfrentar esta fase desafiante.

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10 Fernando Alvim

