Cristina Ferreira reage a declarações de Gustavo Santos sobre Nuno Markl: «Não me parece uma pessoa que tenha bom coração»

Cristina Ferreira reagiu no «Dois às 10» às declarações polémicas que circularam sobre o AVC de Nuno Markl, defendendo a importância de informação responsável e criticando comentários ofensivos e teorias infundadas que surgiram nas redes sociais.

Cristina Ferreira reagiu esta quinta-feira, no «Dois às 10», às palavras polémicas que correram as redes sociais nos últimos dias, na sequência de uma publicação de Gustavo Santos sobre o estado de saúde de Nuno Markl. O humorista continua a recuperar bem após ter sofrido um AVC, aos 54 anos, episódio que gerou uma onda de solidariedade em todo o país.

No programa da manhã, a apresentadora fez questão de sublinhar a importância da responsabilidade pública quando se fala de saúde, especialmente num momento tão delicado para o humorista e para a sua família. Cristina destacou o trabalho que a equipa do programa realizou na segunda-feira, ao trazer uma jovem sobrevivente de AVC e uma médica especialista, com o objetivo de explicar causas, sintomas e sinais de alerta.

«Temos de informar. Aquilo que fizemos aqui foi informar. Trouxemos uma jovem que teve um AVC e uma médica que explicou causas, sintomas e o que podemos fazer para melhorar. Isto é informar», afirmou Cristina, num momento de grande firmeza.

A apresentadora reforçou que comentários que reduzam uma vítima de AVC a aspetos físicos ou que associem o episódio a teorias infundadas “não demonstram discernimento nem bom coração”. Cristina acrescentou ainda que utilizar as siglas “AVC” para insinuar falsas ligações à vacinação contra a Covid-19 é sinal de alguém que “se perdeu”.

A polémica nas redes sociais

A reação surge depois de Gustavo Santos publicar um vídeo intitulado «Acorda Nuno Markl», que rapidamente se tornou viral e motivou uma forte onda de críticas. Na publicação, o autor especula sobre as causas do AVC, descrevendo o humorista com termos considerados ofensivos e, sem qualquer base clínica, atribuindo o episódio a alegados comportamentos pessoais ou à vacinação.

As palavras geraram indignação entre seguidores, figuras públicas e profissionais de saúde, incluindo o médico Gustavo Carona, que respondeu publicamente com uma crítica contundente ao vídeo de Gustavo Santos, reforçando a importância da informação científica e do respeito por quem atravessa momentos difíceis.

O país continua unido por Nuno Markl

Enquanto a polémica se torna tema de debate, a prioridade mantém-se: a recuperação de Nuno Markl, que tem dado sinais positivos e tem sido apoiado pela companheira, Teresa Sacramento, pela família e por milhares de seguidores que continuam a enviar mensagens de afeto e força.