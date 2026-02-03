No meio das tempestades, há um gesto de Nuno Markl que está a emocionar: «Que sirva para prevenir mortes»

Atento à realidade que Portugal atravessa, marcada por consecutivas tempestades e por previsões de novo agravamento do estado do tempo, Nuno Markl decidiu usar a visibilidade das redes sociais para tentar ajudar quem mais precisa.

Através do Instagram, o humorista e locutor da Rádio Comercial criou um verdadeiro “fórum” de partilha, com o objetivo de facilitar a troca de informações úteis entre pessoas afetadas e quem possa prestar apoio, numa altura em que o país se prepara para a chegada da depressão Leonardo.

Na publicação, Nuno Markl explicou que a intenção passa por criar um espaço onde seja possível pedir ajuda, oferecer apoio ou divulgar informações relevantes, sublinhando a importância de prevenir situações de maior risco e de contribuir, dentro do possível, para salvar vidas.

O gesto solidário ganha ainda mais significado tendo em conta que o comunicador se encontra internado, a recuperar de dois AVCs sofridos no passado mês de novembro. Apesar do momento delicado, Nuno Markl não deixou de demonstrar preocupação com o impacto das tempestades e com as consequências para muitas famílias portuguesas.

A publicação já reúne centenas de comentários, com pedidos de ajuda, contactos úteis e mensagens de apoio, mostrando que a iniciativa está a cumprir o propósito de mobilizar a comunidade numa altura particularmente difícil para o país.