Onda de apoio a Nuno Markl, que sofreu AVC, não para. Apresentadora da TVI deixa mensagem de força

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:17

O humorista Nuno Markl sofreu um AVC e está hospitalizado, gerando uma forte onda de solidariedade nas redes sociais — incluindo uma mensagem comovente de uma apresentadora da TV.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Nuno Markl foi internado de urgência nesta quinta-feira após sofrer um AVC. De acordo com Pedro Ribeiro, esta sexta-feira, nas Manhãs da Comercial, da Rádio Comercial, Nuno Markl está em observação no hospital São Francisco Xavier.

A publicação gerou de imediato milhares de reações e comentários de seguidores, colegas e figuras públicas, que se juntaram na onda de solidariedade.

Várias figuras conhecidas deixaram uma mensagem de apoio dirigida a Nuno Markl nas redes sociais. Iva Domingues foi uma dela, afirmando que «vai correr tudo bem» com o comunicador.

Temas: Nuno Markl Iva Domingues AVC

Fora do Estúdio

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Há 2h e 11min

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

Há 2h e 41min

Lembra-se de Sérgio e da Verónica do «Big Brother»? Filha do casal já é adulta e dizem que é igual à mãe

Há 2h e 56min

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Há 3h e 41min

Ninguém imaginava isto. Idosos vivem a experiência do «Secret Story» com segredos inesperados. Veja o vídeo

Hoje às 11:53

«Deixo uma lição para todos»: Nuno Markl faz primeira publicação após sofrer AVC

Hoje às 11:41

«As próximas 48 horas são cruciais»: Após AVC, Pedro Ribeiro faz atualização do estado de saúde de Nuno Markl

Hoje às 10:02
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Ontem às 11:09

«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer

Hoje às 11:18

Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»

Hoje às 10:43

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Ontem às 11:07

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Ontem às 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fotos

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Há 41 min

Nem torradeira, nem micro-ondas: este é o pequeno eletrodoméstico que mais consome eletricidade

Há 1h e 41min

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Há 2h e 11min

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

Há 2h e 41min