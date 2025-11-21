Onda de apoio a Nuno Markl, que sofreu AVC, não para. Apresentadora da TVI deixa mensagem de força

O humorista Nuno Markl sofreu um AVC e está hospitalizado, gerando uma forte onda de solidariedade nas redes sociais — incluindo uma mensagem comovente de uma apresentadora da TV.

Nuno Markl foi internado de urgência nesta quinta-feira após sofrer um AVC. De acordo com Pedro Ribeiro, esta sexta-feira, nas Manhãs da Comercial, da Rádio Comercial, Nuno Markl está em observação no hospital São Francisco Xavier.

A publicação gerou de imediato milhares de reações e comentários de seguidores, colegas e figuras públicas, que se juntaram na onda de solidariedade.

Várias figuras conhecidas deixaram uma mensagem de apoio dirigida a Nuno Markl nas redes sociais. Iva Domingues foi uma dela, afirmando que «vai correr tudo bem» com o comunicador.