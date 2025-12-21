No hospital, Nuno Markl faz revelação que está a emocionar os fãs: «Muita força»

O humorista e radialista Nuno Markl voltou à rádio, ainda que à distância, confessou como vai passar o Natal.

Um mês depois de ter sofrido um AVC e ainda sem data prevista para ter alta, Nuno Markl, de 54 anos, vai passar o Natal no hospital, em Lisboa. Apesar das circunstâncias, o humorista garante que a quadra será vivida com carinho, atenção e até alguns momentos especiais.

A revelação foi feita pelo próprio na Rádio Comercial, durante uma emissão especial esta sexta-feira. Nuno Markl contou que a unidade hospitalar preparou tudo para que pudesse estar com a família na noite de Natal, disponibilizando uma sala exclusiva para a consoada.

“Vou ter um Natal bastante atípico”, começou por dizer. “A minha família, felizmente, vem aqui ao hospital e vamos ter ali uma salinha para ter a nossa consoada. Muito obrigado às pessoas do hospital por isto”, acrescentou, visivelmente agradecido.

Apesar do momento delicado, o humorista mostrou-se esperançoso e já a pensar no futuro. “Em tudo correndo pelo melhor, para o ano já tenho aqui uma perna e um braço a funcionar decentemente e já estou de novo independente”, afirmou, com o humor e a determinação que lhe são característicos.

Nuno Markl falou ainda do impacto profundo das inúmeras mensagens de apoio que tem recebido ao longo das últimas semanas. “Estou muito feliz com a maneira como este Natal está a correr. Estou a sentir o Natal desde que as pessoas começaram a mandar mensagens absolutamente comoventes, pessoas que não conheço, ouvintes nossos, fãs”, confessou.

Para o humorista, este tem sido um Natal vivido de forma diferente, mas com um significado muito especial. “Tem sido Natal, é o Natal na sua essência mais pura que tive em toda a minha vida”, concluiu.

Nos comentários, pode-se ler a emoção dos fãs: "Muita força" ou "Estamos cheios de saudades".