Nuno Markl não poupa críticas a famoso português: «Ler uma alarvidade destas é desumano»

Foi dada como morta. Catarina nasceu com menos de um quilo e contrariou todas as previsões dos médicos

Nuno Markl não ficou indiferente às recentes declarações de Gustavo Santos, numa entrevista ao Observador, e recorreu às redes sociais para deixar uma crítica contundente ao antigo apresentador.

«Este cavalheiro e a sua luta pela verdade faz lembrar aquela malta que diz: "Ai, filhos, eu digo tudo, sou muito frontal." Não, pá. Isso não é ser frontal. É ser malcriado», começou por escrever o radialista, de 55 anos.

Em causa estão, entre outras afirmações, as declarações de Gustavo Santos sobre o cancro. O comunicador defendeu que apenas desenvolve a doença quem escolhe «viver com raiva, rancor, ódio, culpa e vergonha» e afirmou ainda que a quimioterapia serve apenas para «sacar guita», apontando a sauna, os infravermelhos, a alimentação e o jejum como formas de cura.

As palavras provocaram a revolta de Nuno Markl, que não escondeu a indignação: «Um doente oncológico ou a família de um doente oncológico ter de ler uma alarvidade destas é desumano.»

O radialista recorreu ainda à sua experiência enquanto embaixador da Operação Nariz Vermelho para reforçar a crítica: «Enquanto embaixador da Operação Nariz Vermelho presenciei no IPO a dureza que é ver crianças pequeninas a sofrer. Raiva? Rancor? Ódio? Vergonha?»

E terminou com uma frase irónica dirigida a Gustavo Santos: «Ó senhor, vá para dentro. Vá para a sauna.»