Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

A forte tempestade que se fez sentir na madrugada desta quarta-feira, 5 de novembro, não poupou Nuno Markl. O humorista e radialista partilhou com os seguidores os estragos causados pelo mau tempo em sua casa — e o episódio acabou por se transformar num momento de humor típico do comunicador.

Durante a madrugada desta quarta-feira, Nuno Markl viveu um verdadeiro susto em casa, depois de uma rajada de vento arrancar a janela da casa de banho. O apresentador da RTP e radialista da Rádio Comercial recorreu às redes sociais para partilhar o sucedido, descrevendo o momento de forma divertida e muito ao seu estilo. “E a vossa noite de tempestade, está gostosa? Aqui acordei com um trovão seguido de um estrondo brutal na casa de banho. Uma rajada de vento disparou a janelinha do WC para dentro a todo o gás (estivesse eu a fazer xixi naquela altura e talvez levasse com este projéctil nos dentes)”, contou o radialista, entre o susto e a ironia.

Segundo Nuno Markl, o impacto foi tão forte que retorceu e partiu os encaixes da janela, impossibilitando recolocá-la no sítio: “Retorcendo e quebrando os encaixes de ferro e tornando impossível voltar a pô-la no sítio. Portanto, se isto recomeçar, terei a tempestade dentro de casa. Tá giro.”

Sem tempo a perder, o comunicador decidiu improvisar uma “solução caseira” para tentar tapar o buraco deixado pela janela. “Não me lixem — para trabalhos manuais feitos em estado de choque às 5 da manhã, podia estar pior”, escreveu, partilhando uma fotografia da janela coberta com fita cola.

Pouco depois, voltou a atualizar os seguidores… com menos sucesso do que esperava: “Esqueçam — o vento está a arrancar a fita toda”, confessou, com o habitual sentido de humor.

O episódio rapidamente gerou comentários divertidos nas redes sociais, com muitos fãs a elogiar a boa disposição de Nuno Markl mesmo em situações adversas — e outros a partilhar experiências semelhantes durante a noite de tempestade.