Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 5min

A forte tempestade que se fez sentir na madrugada desta quarta-feira, 5 de novembro, não poupou Nuno Markl. O humorista e radialista partilhou com os seguidores os estragos causados pelo mau tempo em sua casa — e o episódio acabou por se transformar num momento de humor típico do comunicador.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Durante a madrugada desta quarta-feira, Nuno Markl viveu um verdadeiro susto em casa, depois de uma rajada de vento arrancar a janela da casa de banho. O apresentador da RTP e radialista da Rádio Comercial recorreu às redes sociais para partilhar o sucedido, descrevendo o momento de forma divertida e muito ao seu estilo. “E a vossa noite de tempestade, está gostosa? Aqui acordei com um trovão seguido de um estrondo brutal na casa de banho. Uma rajada de vento disparou a janelinha do WC para dentro a todo o gás (estivesse eu a fazer xixi naquela altura e talvez levasse com este projéctil nos dentes)”, contou o radialista, entre o susto e a ironia.

Segundo Nuno Markl, o impacto foi tão forte que retorceu e partiu os encaixes da janela, impossibilitando recolocá-la no sítio: “Retorcendo e quebrando os encaixes de ferro e tornando impossível voltar a pô-la no sítio. Portanto, se isto recomeçar, terei a tempestade dentro de casa. Tá giro.”

Sem tempo a perder, o comunicador decidiu improvisar uma “solução caseira” para tentar tapar o buraco deixado pela janela. “Não me lixem — para trabalhos manuais feitos em estado de choque às 5 da manhã, podia estar pior”, escreveu, partilhando uma fotografia da janela coberta com fita cola.

Pouco depois, voltou a atualizar os seguidores… com menos sucesso do que esperava: “Esqueçam — o vento está a arrancar a fita toda”, confessou, com o habitual sentido de humor.

O episódio rapidamente gerou comentários divertidos nas redes sociais, com muitos fãs a elogiar a boa disposição de Nuno Markl mesmo em situações adversas — e outros a partilhar experiências semelhantes durante a noite de tempestade.

Temas: Nuno Markl Tempestade Trovoada Chuva Dois às 10

Fora do Estúdio

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Ontem às 16:50

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Ontem às 15:19

Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Ontem às 14:47

Ex-jornalista mata a mãe à facada no Halloween

Ontem às 14:30

Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'

Ontem às 09:12

Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

3 nov, 15:53

Sob a 'proteção' de Diogo Jota. Nova foto de Rute Cardoso tem simbolismo comovente

3 nov, 15:38
MAIS

Mais Vistos

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

3 nov, 08:40

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Ontem às 12:16

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Ontem às 10:06

Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»

Ontem às 09:58

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Ontem às 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Fotos

Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»

Há 5 min

Lídia lança as cartas para a relação de Liliana e Fábio, mas é o «passado Zé» que surge na previsão

Há 46 min

Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

Há 2h e 5min

Secam em minutos e não precisam de ferro: estes lençóis da Amazon vendem-se aos milhares

Há 3h e 21min