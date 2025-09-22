Nutricionista revela o chocolate que pode comer todos os dias: «Nos meus planos dou sempre»

Rico em magnésio e antioxidantes, o chocolate negro pode até ser benéfico para a saúde, explicou a nutricionista Sofia Beirão no «Dois às 10».

A nutricionista Sofia Beirão esteve no programa Dois às 10 e falou sobre os benefícios do chocolate negro, destacando que, quando consumido de forma equilibrada, pode até fazer bem à saúde.

Segundo a especialista, quanto maior a percentagem de cacau, melhor: «Se for de 90% ainda melhor.»

Sofia Beirão explicou que o chocolate negro é rico em magnésio e antioxidantes, nutrientes importantes para o organismo: «Acaba por ser bom porque o cacau tem muito magnésio, oxidantes e faz bem à saúde. Pode ser todos os dias, mas um quadradinho pequenino.»

A nutricionista reforçou ainda que, devido ao tipo de gordura presente, este chocolate não apresenta os mesmos malefícios associados a outros doces: «Como tem gordura boa, não tem os malefícios.»

Uma boa notícia para os amantes de chocolate, desde que o consumo seja feito sempre com moderação.