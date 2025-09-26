4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

Segundo um nutricionista espanhol, basta introduzir três mudanças na sua rotina para emagrecer.

O nutricionista espanhol Luis Gil, com mais de 11 mil seguidores, partilhou recentemente como é possível perder alguns quilos de forma saudável, minimizando o risco de recuperação do peso. «Para perder quatro quilos em duas semanas, eu começaria por cortar alguns hidratos de carbono», explica.

Num vídeo que rapidamente se tornou viral e chegou à imprensa espanhola — como mostra este artigo no El Confidencial —, o especialista detalha como perder quatro quilos em apenas duas semanas sem recorrer a métodos extremos ou dietas milagrosas.

A sua abordagem, sem restrições excessivas, foca-se em ajustes razoáveis na dieta e no estilo de vida. É fundamental reduzir o consumo de pão, biscoitos e, sobretudo, alimentos preparados fora de casa.

Outra orientação de Gil é diminuir o número de refeições diárias. «Se come cinco ou até seis vezes por dia, eu diminuiria para três vezes por dia», recomenda. Esta prática ajuda a regular o apetite e a acelerar o metabolismo.

O nutricionista também sugere introduzir o jejum noturno como parte do processo. «Se possível, seria bom fazer jejum de pelo menos 12 horas à noite», refere. Isto significa que, se jantar às 20h, só se deve voltar a comer ao pequeno-almoço das 8h00.

Além das mudanças alimentares, a prática de exercício físico é essencial, pelo menos três vezes por semana. «Se puder fazer treino de força, ótimo; se não, faça o que tiver tempo para fazer», recomenda.