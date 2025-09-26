4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30

Segundo um nutricionista espanhol, basta introduzir três mudanças na sua rotina para emagrecer.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O nutricionista espanhol Luis Gil, com mais de 11 mil seguidores, partilhou recentemente como é possível perder alguns quilos de forma saudável, minimizando o risco de recuperação do peso. «Para perder quatro quilos em duas semanas, eu começaria por cortar alguns hidratos de carbono», explica.

Num vídeo que rapidamente se tornou viral e chegou à imprensa espanhola — como mostra este artigo no El Confidencial —, o especialista detalha como perder quatro quilos em apenas duas semanas sem recorrer a métodos extremos ou dietas milagrosas.

A sua abordagem, sem restrições excessivas, foca-se em ajustes razoáveis na dieta e no estilo de vida. É fundamental reduzir o consumo de pão, biscoitos e, sobretudo, alimentos preparados fora de casa.

Outra orientação de Gil é diminuir o número de refeições diárias. «Se come cinco ou até seis vezes por dia, eu diminuiria para três vezes por dia», recomenda. Esta prática ajuda a regular o apetite e a acelerar o metabolismo.

O nutricionista também sugere introduzir o jejum noturno como parte do processo. «Se possível, seria bom fazer jejum de pelo menos 12 horas à noite», refere. Isto significa que, se jantar às 20h, só se deve voltar a comer ao pequeno-almoço das 8h00.

Além das mudanças alimentares, a prática de exercício físico é essencial, pelo menos três vezes por semana. «Se puder fazer treino de força, ótimo; se não, faça o que tiver tempo para fazer», recomenda.

Temas: Nutricionista

RELACIONADOS

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Método 12-3-30: a nova tendência do Tiktok que promete perda de peso

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Dicas

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Há 3h e 52min

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Hoje às 16:30

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Hoje às 16:00

Conheça as cores de unhas que são tendência no outono

Hoje às 15:00

Renove o seu armário de sapatos e botas com estas tendências de outono

Hoje às 14:30

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Ontem às 17:00

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18

Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»

Hoje às 11:29

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set, 12:09

«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres

Hoje às 12:33

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Ontem às 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Ontem às 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Fora do Estúdio

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

Hoje às 14:53

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Hoje às 08:40

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Ontem às 16:00

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

24 set, 16:07

Fotos

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Há 3h e 52min

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Hoje às 16:30

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Hoje às 16:00

4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

Hoje às 15:30