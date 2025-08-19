Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

O verão pede praticidade e cuidado na hora de montar a bolsa térmica da família para a praia. A nutricionista Iara Rodrigues sugere opções rápidas, nutritivas e fáceis de transportar, que garantem energia e frescor sem abrir mão da saúde.

Com a chegada do calor, muitos de nós passam mais tempo fora de casa — seja na praia, em passeios ou em viagens longas. Nessas ocasiões, é inevitável surgir aquela fome entre refeições. Mas afinal, o que devemos levar na mochila para petiscar sem comprometer a saúde?

A nutricionista Iara Rodrigues partilhou algumas ideias simples, práticas e nutritivas para manter a energia ao longo do dia.

Segundo a nutricionista, a regra de ouro é procurar alimentos prontos a comer, que sejam fáceis de transportar e que aguentem bem as temperaturas do verão. Nada de snacks que derretam, libertem líquidos ou estraguem rapidamente.

Para petiscar sem culpa

Frutos secos e sementes – ricos em energia e fáceis de transportar.

Tostas integrais – crocantes e práticas, ótimas para acompanhar outros snacks.

Tremoços – uma opção tradicional, nutritiva e com baixo teor de gordura.

Para saciar mais

Ovo cozido – uma fonte de proteína simples e eficaz.

Fruta fresca – uvas, maçã ou pêssego são ótimas escolhas; no caso da maçã, um truque é regar com limão para não oxidar.

Queijinhos individuais – fáceis de dosear e consumir.

Para refeições leves

Wraps ou sandes – escolha recheios que não libertem líquidos, como frango desfiado, queijo fresco ou vegetais crus.

Omelete enrolada – portátil e nutritiva, perfeita para saciar.

Húmus com palitos de vegetais – combina sabor, fibras e saciedade.

Truques de verão