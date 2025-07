Apetece-lhe um doce antes de dormir? Nutricionista sugere estes três snacks

É comum sentir vontade de comer algo doce antes de ir para a cama, mas nem todas as opções são boas para a saúde ou para a qualidade do sono. Para ajudar a controlar esse desejo sem comprometer a alimentação, uma nutricionista partilhou três snacks leves e equilibrados que saciam a gula sem pesar no estômago.

Embora a ciência aponte os riscos de comer tarde, como o aumento de peso e distúrbios do sono, existem excepções que podem até favorecer o metabolismo. Esta é a conclusão de vários nutricionistas norte-americanos, que identificam três snacks nocturnos considerados não só seguros, como também benéficos.

Em declarações ao site Parade, a nutricionista Rachel Dyckman afirma que "o metabolismo abranda durante a noite", e que ingerir refeições pesadas nesse período pode provocar refluxo, indigestão e interferências no ritmo circadiano. Ainda assim, segundo a especialista, snacks leves e equilibrados, sobretudo ricos em proteína, ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e prolongam a sensação de saciedade.

As três sugestões mais recomendadas são:

Maçã com manteiga de amendoim e canela — uma combinação doce, saciante e que pode inclusive favorecer a perda de peso ;

Queijo em barra com húmus e vegetais crus — rico em proteína e fibras ;

Iogurte grego com frutos secos ou frutos vermelhos — fornece proteína sem prejudicar a qualidade do sono.

A chave está no equilíbrio e no motivo do consumo: se sente fome ou vontade de comer algo doce, um pequeno snack saudável pode ser uma boa opção, sem causar qualquer prejuízo.