Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

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Nos dias mais quentes, as refeições frescas e leves ganham destaque. A pensar nisso, uma nutricionista partilhou uma receita de massa fria simples, saborosa e equilibrada, perfeita para os almoços e jantares de verão.

Com a subida das temperaturas, as refeições leves, frescas e simples de preparar assumem um lugar de destaque nas mesas dos portugueses. A pensar nos dias de maior calor, a nutricionista Teresa Valadar partilhou uma sugestão saudável e refrescante: uma massa fria de camarão, ideal para os almoços e jantares de verão.

A receita combina massa de lacinhos, pepino, tomate cherry, cenoura ralada, azeitonas pretas e camarão cozido, dando origem a uma refeição colorida, nutritiva e prática, que pode ser preparada com antecedência e servida bem fresca.

Ingredientes

Para a massa:

180 gramas de massa lacinhos (peso em cru)

1 pepino cortado em pedaços

2 mãos de tomates cherry cortados ao meio

2 mãos de azeitonas pretas cortadas ao meio

1 cenoura média ralada

Camarão cozido a gosto

Para o molho:

2 ovos cozidos

4 colheres de sopa de iogurte grego natural light

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-preta a gosto

Preparação

Coza a massa de lacinhos de acordo com as instruções da embalagem. Escorra a massa e deixe-a arrefecer completamente. Numa taça grande, junte a massa, o pepino, os tomates cherry, as azeitonas pretas, a cenoura ralada e o camarão cozido. Triture os ovos cozidos, o iogurte grego natural light, o azeite, o sal e a pimenta-preta até obter um molho homogéneo. Envolva o molho na massa e misture bem todos os ingredientes. Sirva bem fresco.

A preparação é simples: coza a massa, deixe-a arrefecer e misture-a com os restantes ingredientes. Por fim, envolva tudo com o molho e sirva a massa bem fresca.