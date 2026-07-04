Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Nos dias mais quentes, as refeições frescas e leves ganham destaque. A pensar nisso, uma nutricionista partilhou uma receita de massa fria simples, saborosa e equilibrada, perfeita para os almoços e jantares de verão.
Com a subida das temperaturas, as refeições leves, frescas e simples de preparar assumem um lugar de destaque nas mesas dos portugueses. A pensar nos dias de maior calor, a nutricionista Teresa Valadar partilhou uma sugestão saudável e refrescante: uma massa fria de camarão, ideal para os almoços e jantares de verão.
A receita combina massa de lacinhos, pepino, tomate cherry, cenoura ralada, azeitonas pretas e camarão cozido, dando origem a uma refeição colorida, nutritiva e prática, que pode ser preparada com antecedência e servida bem fresca.
Ingredientes
Para a massa:
- 180 gramas de massa lacinhos (peso em cru)
- 1 pepino cortado em pedaços
- 2 mãos de tomates cherry cortados ao meio
- 2 mãos de azeitonas pretas cortadas ao meio
- 1 cenoura média ralada
- Camarão cozido a gosto
Para o molho:
- 2 ovos cozidos
- 4 colheres de sopa de iogurte grego natural light
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-preta a gosto
Preparação
- Coza a massa de lacinhos de acordo com as instruções da embalagem.
- Escorra a massa e deixe-a arrefecer completamente.
- Numa taça grande, junte a massa, o pepino, os tomates cherry, as azeitonas pretas, a cenoura ralada e o camarão cozido.
- Triture os ovos cozidos, o iogurte grego natural light, o azeite, o sal e a pimenta-preta até obter um molho homogéneo.
- Envolva o molho na massa e misture bem todos os ingredientes.
- Sirva bem fresco.
A preparação é simples: coza a massa, deixe-a arrefecer e misture-a com os restantes ingredientes. Por fim, envolva tudo com o molho e sirva a massa bem fresca.