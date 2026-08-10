Encomendar óculos para o eclipse de última hora: ainda é possível?

  • Dois às 10

Este artigo pode conter links afiliados*

Eclipse solar
Eclipse solar
Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar Foto: DR
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Se pensava que era tarde demais para encomendar proteção ocular, veja o que ainda é possível conseguir

Para quem deixou os preparativos para os últimos instantes, o kit de 12 óculos da Medical King disponível na Amazon surge como uma excelente solução, oferecendo um preço bastante acessível por unidade e revelando-se ideal para partilhar com a família ou amigos. Este conjunto inclui um total de 12 óculos homologados de acordo com a norma de segurança ISO 12312-2, acompanhados ainda por duas lentes fotográficas especiais para telemóvel, permitindo registar o momento em segurança.

A escolha tem recolhido forte aprovação por parte dos utilizadores que já os adquiriram, destacando-se nas avaliações comentários que referem que "têm muito bom aspecto e servem perfeitamente para a família", ou sublinhando que "estão homologados e trazem um filtro prático para o telemóvel". Outros compradores reforçam a fiabilidade do produto, apontando que são perfeitos para olhar diretamente para o sol e que contam com a devida marcação CE em armação de cartão resistente.

Para garantir que a encomenda não falha a data do evento e contornar restrições logísticas, recorrer às vantagens de uma subscrição Amazon Prime assegura o envio rápido e sem custos adicionais em muitos mais produtos. Pode aderir à Amazon Prime para aceder a estas prioridades de entrega e assegurar que tem tudo o que precisa a tempo de assistir ao eclipse de 2026.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Adquira os óculos na Amazon

oculos parao eclipse

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Oculos eclipse Entrega rapida 12 de agosto Medical king Amazon
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

O filtro da Amazon para fotografar o eclipse de 12 de agosto com o telemóvel sem o estragar

Desconto de 49%: os ténis Adidas parecidos com os Samba que custam apenas 36 euros

A Não Perder

 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

Há 1h e 33min

Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Há 2h e 1min

Filha de Sérgio e Verónica do «Big Brother» cresceu e já é uma mulher: «É a cara chapada da mãe»

Há 3h e 7min

Nunca deixe isto no carro em dias de calor. Veja o que pode acontecer

Ontem às 17:00

Tem manchas de protetor solar na roupa? Faça isto antes de a lavar

Ontem às 16:00

Nuno Markl partilha foto rara do filho que lhe salvou a vida: «Absolutamente boquiaberto»

Ontem às 15:23

Muitos se queixam da água fria no Algarve. Mas, nesta praia aqui ao lado, o mar chega aos 30ºC

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos dá notícia de última hora. Tudo aconteceu perto de Lisboa

Ontem às 12:17

Furiosa com descoberta, Mariana Sá ‘desmascara’ Hugo: “Tenho coisas que comprovam a realidade”

Ontem às 11:44

De regresso, Cristina Ferreira destaca pormenor no visual de Cláudio Ramos que poucos repararam

Ontem às 10:04

Cristina Ferreira reage a reviravolta no “Big Brother Verão”: “Isto não se faz às pessoas”

Ontem às 10:15

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Há 2h e 1min

Filha de Sérgio e Verónica do «Big Brother» cresceu e já é uma mulher: «É a cara chapada da mãe»

Há 3h e 7min

Nuno Markl partilha foto rara do filho que lhe salvou a vida: «Absolutamente boquiaberto»

Ontem às 15:23

Pedro Jorge revela promessa que fez a Marisa Pires: «Esqueci-me de que tínhamos um segredo»

Ontem às 14:36

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

Há 1h e 33min

Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Há 2h e 1min

Filha de Sérgio e Verónica do «Big Brother» cresceu e já é uma mulher: «É a cara chapada da mãe»

Há 3h e 7min

Nunca deixe isto no carro em dias de calor. Veja o que pode acontecer

Ontem às 17:00