Isaltino Morais recorda impacto de receber o filho na prisão: «Ele tinha apenas 11 anos»

No Dois às 10, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras esteve à conversa com Cristina Ferreira e recordou o momento difícil da sua vida.

Num testemunho partilhado com Cristina Ferreira no programa Dois às 10, Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, recordou um dos momentos mais sensíveis do tempo em que esteve preso: a visita do filho mais novo, Afonso, que na altura tinha apenas 11/12 anos.

«Sim, sobretudo para o filho», respondeu, quando questionado se ter o filho a visitá-lo na prisão foi o que mais o marcou. A visita ficou gravada na memória como um dos episódios mais dolorosos da sua experiência no Estabelecimento Prisional da Carregueira.

Isaltino Morais foi condenado em 2009 por fraude fiscal, abuso de poder e branqueamento de capitais, tendo sido detido em abril de 2013. Cumpriu 14 meses de pena.

Hoje, uma década depois, reconhece o impacto familiar dessa fase. Apesar disso, conseguiu manter intacta a ligação afetiva com os filhos e netos, sendo descrito como um “avô dedicado e carinhoso”.

O autarca diz não guardar rancor, apesar de ainda hoje ser apontado como exemplo em debates sobre corrupção. «Naturalmente que podia pôr ação por difamação, mas não adianta porque é liberdade de expressão», disse, resignado com ironia.

Sobre a sua missão atual, é taxativo: «Esta é a minha grande missão. Oeiras é o melhor concelho do país».