Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Notícia foi avançada por amigo próximo da apresentadora acarinhada pelo portugueses.

Olga Cardoso, uma das vozes mais marcantes da rádio e uma figura inesquecível da televisão, encontra-se a viver um momento delicado. A apresentadora, que completou 91 anos no passado dia 7 de julho, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite de terça-feira.

A notícia foi avançada por Daniel Martins, amigo próximo da comunicadora, que recorreu às redes sociais para pedir boas energias e força para Olga. “Falar da Olga Cardoso é como falar de família. Próxima, presente. Conversávamos amiúde — creio que, nos últimos 15 anos, praticamente todos os dias”, escreveu o relações-públicas, numa mensagem carregada de emoção.

Daniel revelou também que Olga sofreu “um forte AVC” e deixou um abraço solidário à família: “Aos seus três maravilhosos filhos e às suas quatro encantadoras netas, envio também os meus votos de força e esperança, para que tudo ainda possa correr pelo melhor.”

A eterna “Amiga Olga”, como era carinhosamente tratada pelo público, permanece um nome incontornável da comunicação social portuguesa. Em 2022, numa entrevista emocionada a Manuel Luís Goucha no programa “Goucha”, da TVI, recordou o seu percurso.

