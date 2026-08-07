Tem piscina de ondas, escorregas e cascatas. Este é o parque aquático de que todos falam neste verão

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Piscina de ondas, escorregas e zonas para todas as idades. O Complexo Aquático de Santarém está a ser um dos destinos mais procurados para os dias quentes.

Com a chegada dos dias quentes e das férias em família, são muitos os que procuram locais para se refrescar e aproveitar o tempo livre ao ar livre. Seja durante o fim de semana ou em dias de descanso, os espaços aquáticos continuam a ser uma das opções favoritas para fugir às temperaturas elevadas.

Foi precisamente neste contexto que o Complexo Aquático de Santarém reabriu oficialmente esta quarta-feira, 28 de maio, assinalando o início da época balnear e voltando a receber visitantes de vários pontos do País.

Situado no concelho de Santarém, o complexo é uma das principais infraestruturas de lazer da região durante o verão. Dispõe de uma oferta variada de piscinas e atrações para todas as idades, entre as quais se incluem uma piscina recreativa com jogos de água e cascata, uma piscina de ondas, escorregas com várias pistas, incluindo modelos em caracol, além de espaços dedicados aos mais pequenos, como um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

Além das atrações aquáticas, o recinto conta com uma ampla zona relvada, áreas de sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Existe também a Zona Conforto, um espaço mais reservado junto à piscina de ondas, onde os visitantes podem escolher packs específicos para desfrutar de uma experiência mais confortável.

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Quanto aos preços, os bilhetes começam nos 5,50 euros para entradas de meio dia em dias úteis, no caso de crianças entre os 4 e os 12 anos e maiores de 65 anos. Para os adultos, o valor inicia-se nos 8 euros. Já para um dia completo durante a semana, os preços começam nos 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 13 euros.

Em agosto, período de maior afluência, os preços aumentam devido à procura característica desta altura do verão. Os bilhetes diários passam a custar desde 10,50 euros online para crianças e 16 euros para adultos. Consulte o preçário completo aqui.

O Complexo Aquático de Santarém está aberto todos os dias, incluindo feriados, entre as 10h00 e as 19h00. A bilheteira funciona das 9h00 às 17h30, havendo ainda a possibilidade de adquirir bilhetes familiares, disponíveis em diferentes modalidades consoante o agregado.

Com uma oferta diversificada e equipamentos para todas as idades, o Complexo Aquático de Santarém continua a afirmar-se como um dos principais destinos de verão da região.

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Temas: Omplexo Aquático de Santarém
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