Fones com inteligência artificial traduzem em tempo real e estão a menos de 40€

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Esqueça os cursos caros: estes fones com tradução automática caíram para menos de 40 euros

É verdade, a tecnologia já evoluiu de tal forma que agora existem fones que traduzem em tempo real. Já é possível comunicar com alguém de outra língua sem qualquer tipo de esforço ou dicionários por perto. Este modelo inovador da STECEi tornou-se um verdadeiro fenómeno de vendas na Amazon, somando mais de duzentas compras no último mês. O grande segredo do seu sucesso, além da inteligência artificial avançada, está no preço extraordinariamente competitivo: graças a uma oferta flash de 71%, o valor desceu dos originais 132,14€ para uns inacreditáveis 38,62€, sem qualquer obrigação de subscrições pagas para usar a tradução.

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Como funcionam estes fones inteligentes em concreto?

Ao contrário dos fones tradicionais, estes fones ligam-se a uma aplicação móvel para atuar como um intérprete instantâneo. O utilizador coloca um fone, a outra pessoa pode usar o segundo fone ou ouvir através do altifalante do telemóvel, e a magia acontece através destas características:

Tradução em 164 idiomas: Abrange as principais línguas mundiais (como espanhol, francês ou alemão) com uma precisão que chega aos 99%.

Abrange as principais línguas mundiais (como espanhol, francês ou alemão) com uma precisão que chega aos 99%. 6 modos de conversação: Destaca-se o modo Free Talk para conversas fluidas à vez e o modo Fones+Telemóvel, ideal para fazer perguntas na rua ou pedir comida.

Destaca-se o modo Free Talk para conversas fluidas à vez e o modo Fones+Telemóvel, ideal para fazer perguntas na rua ou pedir comida. Bateria recordista de 75 horas : Os fones aguentam até 15 horas de utilização contínua numa única carga, e o estojo com ecrã LED oferece 3 carregamentos extra.

: Os fones aguentam até 15 horas de utilização contínua numa única carga, e o estojo com ecrã LED oferece 3 carregamentos extra. Cancelamento de ruído ENC: Filtra os barulhos da rua ou de espaços movimentados para que a voz seja captada com total clareza.

Filtra os barulhos da rua ou de espaços movimentados para que a voz seja captada com total clareza. Design ergonómico com ganchos: Fixam-se atrás da orelha de forma confortável, permitindo correr ou treinar sem o risco de caírem.

O que diz quem já testou

Com uma nota média de 4,6 em 5 estrelas na plataforma da Amazon, os comentários dos compradores comprovam que o aparelho cumpre o que promete. Nas avaliações oficiais do site, uma cliente garante textualmente: "A ligação bluetooth é rápida e estável, e a função de tradução em tempo real funciona bastante bem, sendo muito útil para viajar, estudar idiomas ou falar com pessoas de outros países". Outro utilizador reforça o bom desempenho do equipamento, sublinhando em formato de crítica literária que "a ligação com o meu telemóvel é rápida e sem interrupções" e que "o som é bom, com agudos e graves bem definidos".

Máxima versatilidade por menos de 40 euros

Para além de traduzirem, estes fones são perfeitos para o dia a dia. Graças ao Bluetooth 5.4, pode ouvir música com grande qualidade, ver vídeos e atender chamadas sem falhas. Pelo preço e pela utilidade, é a oportunidade ideal para garantir um assistente de voz pessoal antes que a promoção termine na Amazon.

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