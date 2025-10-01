Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

O outono pede aconchego, e nada melhor do que receitas que aquecem o corpo e a alma. Descubra 10 delícias de conforto para preparar em casa e aproveitar a estação com sabor e calor.

O outono chegou e trouxe consigo dias mais frios e acolhedores, perfeitos para refeições quentes e reconfortantes. É o momento ideal para ligar o forno e encher a casa com os aromas típicos desta estação.

De pratos principais a sobremesas, selecionámos 10 receitas perfeitas para esta época. Desde uma deliciosa lasanha de panela até ao famoso bolo de castanhas, descubra na galeria que preparámos para si todas estas receitas para se inspirar nesta estação.