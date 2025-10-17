Tendências de outono: descubra as cores que vão marcar a estação (há um regresso inesperado)

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

O outono e o inverno de 2025 prometem transformar os guarda-roupas com cores que regressam em grande estilo. Das tonalidades clássicas às surpresas inesperadas, estas são as tendências que vão marcar a estação e dar vida aos looks mais modernos. Prepare-se para descobrir quais cores vão dominar ruas e passarelas.

Com a chegada do outono, Sara Avelar, especialista em moda, revelou no programa do Diário da Manhã quais serão as cores tendência para a estação. Para quem gosta de estar sempre atualizado, a Zara já disponibiliza várias peças que refletem estas escolhas.

O castanho surge como a grande aposta, assumindo o lugar do preto em casacos, malhas e fatos completos, incluindo combinações de calça com colete. O cor de rosa e o vermelho aparecem em conjunto, numa mistura vibrante que marca malhas, saias e casacos.

As rendas continuam em destaque, surgindo em saias, tops, vestidos e camisolas, numa junção perfeita entre o chique e o casual. O bordeaux domina sobretudo os vestidos, sejam eles longos ou semi-curtos, enquanto o leopardo mantém o seu espaço em vestidos, calças, tops e casacos, ideal para quem gosta de adicionar um toque de ousadia ao look.

Se pretende renovar o guarda-roupa e apostar nas cores certas deste outono, explore a galeria acima que preparámos para si.