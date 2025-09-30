Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Se o Douro o encanta, este recanto a sul vai surpreendê-lo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este é um refúgio tranquilo, onde o convite é simplesmente deixar-se estar, sem pressas. O tempo aqui parece ter outro ritmo, numa serenidade que se reflete também na gastronomia local. Nesta época do ano, a paisagem revela um encanto especial, tornando o local num destino de outono perfeito.

Falamos da Barragem de Santa Clara, no concelho de Odemira. As vistas da albufeira ampla, rodeada pela serra, lembram o ambiente do Douro, mas com o charme próprio do sul de Portugal.

Para quem prefere atividades mais dinâmicas, há opções como caminhadas pelos trilhos da região, canoagem ou pesca desportiva, sempre que o tempo o permita.

Não deixe de visitar a aldeia de Santa Clara-a-Velha, com as suas casas caiadas de branco e detalhes em azul ou amarelo. Aqui encontra também a ponte romana de Dona Maria e diversos restaurantes onde se pode provar a gastronomia local, com destaque para a caldeirada de achigã. E, claro, não se esqueça: está no Alentejo, região rica em pratos de peixe e carne, vinhos, queijos artesanais e pão tradicional.

Percorra a galeria para descobrir algumas imagens do local.

Temas: Outono Escapadinha Algarve Douro

RELACIONADOS

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Conheça as cores de unhas que são tendência no outono

Renove o seu armário de sapatos e botas com estas tendências de outono

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Dicas

Esta é a peça da coleção de outono da Zara mais viral do momento

Ontem às 16:30

Pernas perfeitas aos 60: Mariló Montero mostra o que faz sempre às 4 da manhã

Ontem às 16:00

Estes 5 pequenos hábitos puseram fim à irritação da loiça mal lavada

Ontem às 15:30

Este método japonês faz a roupa secar três vezes mais rápido

Ontem às 15:00

Acabe com sutiãs deformados: Esta é a forma certa de os lavar

Ontem às 14:30

Corra para Amazon! Estas sapatilhas Puma são lindas e nunca estiveram tão baratas

Ontem às 11:50

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

29 set, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Ontem às 12:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Ontem às 10:07

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Ontem às 10:04

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

29 set, 12:11

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

O segredo de Catarina Miranda para um Bacalhau à Brás cremoso e crocante

Ontem às 10:36

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

29 set, 17:00

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

29 set, 16:30

Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

27 set, 09:00

Fora do Estúdio

Maria Cerqueira Gomes declara-se a pessoa especial: «Numa sala cheia de gente, vou sempre procurar por ti»

Ontem às 16:27

Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»

Ontem às 09:04

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Ontem às 08:45

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

29 set, 15:31

Fotos

Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

Ontem às 17:00

Esta é a peça da coleção de outono da Zara mais viral do momento

Ontem às 16:30

Maria Cerqueira Gomes declara-se a pessoa especial: «Numa sala cheia de gente, vou sempre procurar por ti»

Ontem às 16:27

Pernas perfeitas aos 60: Mariló Montero mostra o que faz sempre às 4 da manhã

Ontem às 16:00