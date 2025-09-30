Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

Se o Douro o encanta, este recanto a sul vai surpreendê-lo.

Este é um refúgio tranquilo, onde o convite é simplesmente deixar-se estar, sem pressas. O tempo aqui parece ter outro ritmo, numa serenidade que se reflete também na gastronomia local. Nesta época do ano, a paisagem revela um encanto especial, tornando o local num destino de outono perfeito.

Falamos da Barragem de Santa Clara, no concelho de Odemira. As vistas da albufeira ampla, rodeada pela serra, lembram o ambiente do Douro, mas com o charme próprio do sul de Portugal.

Para quem prefere atividades mais dinâmicas, há opções como caminhadas pelos trilhos da região, canoagem ou pesca desportiva, sempre que o tempo o permita.

Não deixe de visitar a aldeia de Santa Clara-a-Velha, com as suas casas caiadas de branco e detalhes em azul ou amarelo. Aqui encontra também a ponte romana de Dona Maria e diversos restaurantes onde se pode provar a gastronomia local, com destaque para a caldeirada de achigã. E, claro, não se esqueça: está no Alentejo, região rica em pratos de peixe e carne, vinhos, queijos artesanais e pão tradicional.

Percorra a galeria para descobrir algumas imagens do local.