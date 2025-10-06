Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

Nem Lisboa, nem Porto. Este outono, uma cidade portuguesa menos falada está a conquistar o coração de jornalistas estrangeiros, que a descrevem como o destino mais mágico para visitar nesta estação.

O site espanhol Vanitatis destaca Espinho como uma das melhores cidades para visitar em Portugal durante o outono. Localizada a apenas 20 km ao sul do Porto, Espinho apresenta-se como uma alternativa mais tranquila às grandes cidades, combinando praias deslumbrantes, uma forte tradição pesqueira e uma atmosfera acolhedora.

A cidade é reconhecida pelas suas praias de areia dourada e pelas ondas perfeitas para o surf. No outono, as temperaturas amenas e a menor afluência de turistas tornam Espinho o destino ideal para quem deseja relaxar junto ao mar, longe das multidões típicas do verão.

Para além das praias, Espinho é famosa pelo seu mercado semanal, um dos maiores e mais tradicionais de Portugal. Aos domingos, o mercado atrai tanto locais como turistas, oferecendo produtos frescos, artesanato e iguarias regionais, proporcionando uma experiência autêntica da cultura portuguesa.

A cidade destaca-se ainda pelo seu casino histórico, que oferece entretenimento e uma atmosfera única. Para os apreciadores da gastronomia, Espinho conta com vários restaurantes de peixe e marisco, permitindo aos visitantes degustar a deliciosa cozinha local.

Espinho é de fácil acesso a partir do Porto, com ligações ferroviárias frequentes que tornam a cidade uma opção prática para uma escapadela de fim de semana. A combinação de beleza natural, cultura rica e hospitalidade acolhedora faz de Espinho um destino imperdível para quem visita o norte de Portugal.