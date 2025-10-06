Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

  • Joana Lopes
  • Há 57 min
Espinho
Espinho

Nem Lisboa, nem Porto. Este outono, uma cidade portuguesa menos falada está a conquistar o coração de jornalistas estrangeiros, que a descrevem como o destino mais mágico para visitar nesta estação.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O site espanhol Vanitatis destaca Espinho como uma das melhores cidades para visitar em Portugal durante o outono. Localizada a apenas 20 km ao sul do Porto, Espinho apresenta-se como uma alternativa mais tranquila às grandes cidades, combinando praias deslumbrantes, uma forte tradição pesqueira e uma atmosfera acolhedora.

A cidade é reconhecida pelas suas praias de areia dourada e pelas ondas perfeitas para o surf. No outono, as temperaturas amenas e a menor afluência de turistas tornam Espinho o destino ideal para quem deseja relaxar junto ao mar, longe das multidões típicas do verão.

Para além das praias, Espinho é famosa pelo seu mercado semanal, um dos maiores e mais tradicionais de Portugal. Aos domingos, o mercado atrai tanto locais como turistas, oferecendo produtos frescos, artesanato e iguarias regionais, proporcionando uma experiência autêntica da cultura portuguesa.

A cidade destaca-se ainda pelo seu casino histórico, que oferece entretenimento e uma atmosfera única. Para os apreciadores da gastronomia, Espinho conta com vários restaurantes de peixe e marisco, permitindo aos visitantes degustar a deliciosa cozinha local.

Espinho é de fácil acesso a partir do Porto, com ligações ferroviárias frequentes que tornam a cidade uma opção prática para uma escapadela de fim de semana. A combinação de beleza natural, cultura rica e hospitalidade acolhedora faz de Espinho um destino imperdível para quem visita o norte de Portugal.

Temas: Outono Espinho

RELACIONADOS

Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

Esta é a peça da coleção de outono da Zara mais viral do momento

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Conheça as cores de unhas que são tendência no outono

Renove o seu armário de sapatos e botas com estas tendências de outono

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Dicas

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 1h e 27min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 1h e 57min

Aos 50, famosa mostra como se mantém em forma: jejum e meia hora disto

Há 2h e 27min

Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»

Há 2h e 57min

Sofás e carpetes manchados? Este aparelho da Rowenta faz milagres e custa menos do que imagina

Hoje às 09:15

Se tem mais de 60 anos e bebe café, não ignore este aviso

4 out, 09:00

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

3 out, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Hoje às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Hoje às 10:03

Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»

Hoje às 10:17

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

Ontem às 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Há 27 min

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Há 1h e 57min

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Há 2h e 23min

O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

Hoje às 09:35

Fotos

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Há 27 min

Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

Há 57 min

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 1h e 27min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 1h e 57min