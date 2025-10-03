Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

O outono de 2025 traz de volta um clássico que ninguém esperava ver regressar às passarelas e ruas. Entre cores, padrões e estilos, algumas peças que marcaram épocas anteriores estão de volta, prometendo reinventar o guarda-roupa desta estação com um toque de surpresa e nostalgia.

Com a chegada do outono, Sara Avelar, especialista em moda, revelou no programa do Diário da Manhã quais serão as cores tendência para a estação. Para quem gosta de estar sempre em dia com a moda, a Zara já disponibiliza várias peças que refletem estas escolhas.

O castanho surge como a grande aposta da estação, assumindo o lugar do preto em casacos, malhas e fatos completos, incluindo combinações de calça com colete. Já o cor de rosa e o vermelho aparecem juntos, criando uma mistura vibrante que marca malhas, saias e casacos.

As rendas continuam a destacar-se, presentes em saias, tops, vestidos e camisolas, proporcionando uma combinação perfeita entre o chique e o casual. O bordeaux domina especialmente os vestidos, sejam longos ou semi-curtos, enquanto o leopardo mantém o seu lugar em vestidos, calças, tops e casacos, ideal para quem procura um toque de ousadia no look.

