Descubra como tirar a água do ouvido após nadar

Há técnicas simples e eficazes que podem ajudar a libertar a água do ouvido rapidamente, evitando desconforto e possíveis infeções. Descubra os métodos mais práticos e seguros para resolver este problema.

Para muitas pessoas, o verão é a altura ideal para dar uns mergulhos, seja na praia ou na piscina. E embora não haja nada melhor do que boiar, nadar ou chapinhar, a verdade é que, por vezes, acaba-se com o ouvido entupido.

Quem já teve água no ouvido sabe o quão incómodo isso pode ser. Por vezes sente-se um formigueiro; outras vezes, os sons parecem diferentes. Independentemente do sintoma, o desconforto é grande e a vontade é tirar a água rapidamente.

Na maior parte das vezes, a água sai sozinha. No entanto, existem truques que ajudam a acelerar o processo. É importante ter atenção: se o líquido permanecer no ouvido durante muito tempo, pode causar infeção ou otite, alerta a Healthline, citada pelo Huffington Post.

Um dos métodos mais conhecidos – e provavelmente o mais usado – consiste em sacudir o lóbulo da orelha enquanto se inclina a cabeça, facilitando a saída da água.

Outra técnica é deitar-se com o ouvido afetado virado para baixo. Alguns minutos nesta posição permitem que a água comece a drenar naturalmente devido à gravidade.

A Healthline sugere ainda que se mastigue algo caso a água esteja no ouvido médio, pois isso ajuda a aliviar a tensão e a facilitar a drenagem.

Se, mesmo assim, a água não sair, é aconselhável consultar um médico, garantindo uma solução segura que não danifique o ouvido.