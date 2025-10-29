Passámos a colocar vinagre nos ovos mexidos e já não os fazemos de outra forma

Diga adeus aos ovos sem graça. Este é o segredo que muitos chefs conhecem, mas poucos partilham.

Fazer ovos parece uma das tarefas mais simples da cozinha até se descobrir que existe todo um universo de truques por detrás de um ovo perfeito. Um dos mais curiosos (e subestimados!) envolve vinagre. Sim, o mesmo ingrediente que se usa para temperar saladas pode ser o segredo para ovos mais macios, saborosos e com um aspeto digno de chef.

Mas, porquê o vinagre? O vinagre é um líquido ácido obtido pela fermentação de bebidas alcoólicas, como o vinho ou a sidra. Essa acidez é precisamente o que o torna tão útil na cozinha – não só para realçar sabores, mas também para «mexer» na química dos alimentos.

Quando se colocam algumas gotas de vinagre na água a ferver, acelera-se um processo chamado desnaturalização das proteínas (palavrão usado para explicar que a clara se solidifica mais rapidamente). Resultado? Ovos escalfados que mantêm a forma, com claras firmes e sem aquele ar de «despenteadas».

Mas o truque não se fica por aqui. Ao cozer ovos, uma mistura de 25% de vinagre e 75% de água ajuda a que fiquem com melhor textura e um sabor mais equilibrado. Ao fritar, uma colher de vinagre de vinho tinto pode conferir mais cremosidade à gema e um toque gourmet, digno de bistrô francês. E até ao bater claras para merengue, o vinagre entra em cena: estabiliza as bolhas de ar e deixa o resultado leve e fofo.

Em resumo – seja para escalfar, cozer, fritar ou bater – o vinagre é aquele ingrediente secreto que transforma ovos banais em algo digno de brunch de domingo.