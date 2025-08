Saiba onde não deve guardar os ovos para que durem mais

Guardar os ovos no sítio errado pode acelerar a sua deterioração, comprometendo a sua frescura e segurança alimentar. Saiba qual é o local menos indicado para armazenar os ovos em casa e prolongue a sua durabilidade de forma simples e eficaz.

Muitas vezes, é comum colocar frutas e legumes frescos diretamente no frigorífico logo após as compras, mas nem todos os alimentos se preservam melhor em ambientes frios. Enquanto alguns beneficiam da refrigeração, outros mantêm-se em melhores condições a temperaturas mais amenas e em locais menos confinados. Além disso, para certos produtos frescos, a organização dentro do frigorífico é essencial para conservar o sabor e prolongar a durabilidade.

Quando o objetivo é manter os alimentos frescos, nada é mais frustrante do que morder uma fruta sem sabor ou verificar que o leite comprado há poucos dias já se estragou. Num artigo da AllRecipes, a escritora gastronómica Kimberly Holland explica como guardar corretamente vários alimentos comuns após as compras. Descubra quais poderá estar a armazenar de forma incorreta.

No caso dos frutos silvestres, Holland aconselha a mantê-los secos e sem lavar dentro do frigorífico, preferencialmente na embalagem original ou numa taça coberta com película aderente. Desta forma, as frutas podem durar até 10 dias, evitando o sabor desagradável provocado pelo frio.

Relativamente às batatas, o frio do frigorífico faz com que percam humidade e fiquem murchas. Além disso, o amido transforma-se em açúcar, alterando o sabor e criando uma textura pegajosa. Por isso, Holland recomenda que as batatas sejam guardadas numa despensa ou armário, nunca no frigorífico. Caso tenham sido colocadas no frio, devem ser deixadas atingir a temperatura ambiente antes de serem cozinhadas.

Quanto ao alho, para quem costuma comprar em grande quantidade, a melhor forma de conservar é no congelador. Pode guardar os bolbos inteiros ou descascar os dentes, embalando-os em papel de alumínio ou num frasco. Como alternativa, pode armazenar o alho num local seco, semelhante ao das batatas. Congelá-lo facilita também o corte ou a picagem.

O aroma forte das cebolas espalha-se facilmente devido aos compostos de enxofre. Para evitar que outras frutas frescas adquiram sabor a cebola, devem ser mantidas fora do frigorífico, num local escuro, fresco e seco. Depois de cortadas, as cebolas devem ser embrulhadas em película aderente e guardadas no frigorífico. As cebolas inteiras podem durar até 30 dias.

Relativamente aos pepinos, ao contrário do que se pensa, o frigorífico não é o melhor local para os conservar. O frio acelera o seu apodrecimento, pelo que é preferível mantê-los num local seco, como a bancada da cozinha. Deve-se evitar colocá-los perto de tomates, bananas ou melões, pois estas frutas libertam gases que aceleram a deterioração.

Os tomates devem ser conservados à temperatura ambiente para preservar a sua textura e sabor. Quando maduros, podem ser colocados no frigorífico, mas apenas por até dois dias, para evitar que fiquem demasiado moles.

No caso dos ovos, o segredo para prolongar a durabilidade está em não os guardar na porta do frigorífico. As frequentes variações de temperatura causadas pela abertura e fecho da porta reduzem a validade. Os ovos e outros produtos lácteos devem ser conservados na zona mais fria do frigorífico.

Relativamente às ervas aromáticas, Holland recomenda envolver os talos em papel de cozinha húmido para preservar a frescura, colocar num saco de plástico com fecho e guardar no frigorífico, re-humedecendo o papel a cada dois dias. Contudo, o manjericão não deve ser colocado no frigorífico, pois o frio e a humidade fazem-no murchar rapidamente. O ideal é mantê-lo num copo com água à temperatura ambiente.

Quanto aos abacates, se pretende fazer guacamole em breve, não deve guardá-los no frigorífico, pois o frio atrasa o amadurecimento.

Por fim, a carne vermelha e de aves deve ser armazenada longe das frutas e legumes, na prateleira inferior do frigorífico, para evitar a propagação de bactérias. Holland aconselha ainda a utilização de um tapete antibacteriano para forrar a área onde se guarda a carne.

Este guia, baseado nas recomendações de Kimberly Holland, ajuda a conservar melhor os seus alimentos, mantendo-os frescos e saborosos por mais tempo.