Quanto tempo os ovos se mantêm bons para consumo? Confira aqui

Os ovos são essenciais na cozinha, mas é importante saber até quando podem ser consumidos em segurança. Aprenda a reconhecer sinais de deterioração e a manter os ovos frescos.

Quer seja para doces ou salgados, os ovos são um alimento muito versátil, com um perfil nutricional interessante: são pouco calóricos, ricos em proteína e com baixo teor de gordura saturada. Muitas pessoas gostam de ter sempre ovos em casa, mas é fundamental verificar se continuam bons antes de os consumir.

Existem ainda várias dúvidas sobre os ovos e a sua validade. Quanto tempo duram antes de se estragarem? E como perceber quando já não devem ser consumidos? O site CNet consultou um especialista em segurança alimentar para esclarecer estas e outras questões.

Um tema frequentemente debatido é onde guardar os ovos. Deve ser fora ou dentro do frigorífico? Aparentemente, os ovos mantidos refrigerados têm uma durabilidade superior. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, podem durar entre três a cinco semanas quando conservados no frigorífico. O ideal é armazená-los na parte mais fria do frigorífico, sempre na embalagem original, para manter a frescura.

Mas então, porque é que nos supermercados os ovos não estão refrigerados? A razão está nas mudanças de temperatura. Se fossem mantidos no frigorífico, ao serem transportados para casa pelos clientes, poderiam acumular água da condensação, criando um ambiente propício ao crescimento de bactérias na casca, que podem penetrar nos ovos – algo ainda mais prejudicial do que mantê-los à temperatura ambiente. Por isso, os regulamentos europeus recomendam que os ovos sejam conservados a temperatura constante, tanto no armazenamento como no transporte, até chegarem ao consumidor, que deve posteriormente colocá-los no frigorífico.

A validade indicada nos ovos funciona como um guia. De acordo com Zachary Cartwright, membro da Divisão de Segurança Alimentar e Gestão de Qualidade do Instituto de Tecnólogos Alimentares, citado pelo site CNet, os ovos geralmente permanecem próprios para consumo até uma a duas semanas depois da data indicada na embalagem. Com o tempo, podem perder firmeza ou a clara ficar mais fina, mas continuam seguros para comer.

Para saber se os ovos ainda podem ser consumidos, não é necessário abri-los. Existe um método simples e rápido: encha um copo com água fria e coloque o ovo cuidadosamente dentro. Se ele afundar e ficar deitado no fundo, está em perfeito estado. Se ficar em pé, ainda no fundo, significa que está mais velho, mas ainda pode ser consumido por pouco tempo. Se começar a boiar, o ovo está estragado e deve ser descartado. Este teste funciona porque, com o tempo, os ovos formam uma bolha de ar que os faz boiar.

Embora não seja comum, os ovos podem ser congelados. No entanto, não se deve congelá-los na casca. Uma opção é abrir os ovos e batê-los, podendo congelar a gema e a clara separadamente. As claras congelam melhor que as gemas; para congelar estas últimas, é recomendado adicionar sal ou açúcar, o que ajuda a manter a consistência.