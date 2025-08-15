Descobrimos a forma de descascar ovos cozidos que vai mudar tudo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Descascar ovos cozidos pode ser uma tarefa frustrante e demorada… até agora. Descubra este truque simples que vai tornar tudo mais rápido e sem stress.

Descascar ovos cozidos nem sempre é uma tarefa fácil: muitas vezes a casca parte-se em pequenos pedaços ou adere ao ovo, tornando o processo frustrante. No entanto, um truque viral no TikTok mostra como resolver este problema de forma simples.

A técnica foi partilhada pela criadora de conteúdos @lacaprichosa17, cuja dica já reuniu mais de 165 mil gostos. O método consiste em colocar o ovo cozido num frasco (pode ser um de pickles reciclado, por exemplo) com um pouco de água, fechar bem e agitar com força durante alguns segundos. A casca solta-se automaticamente e, com a ajuda dos dedos, pode ser removida completamente, sem esforço e sem deixar marcas no ovo.

