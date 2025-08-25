Este segredo para ovos estrelados sem fogão (e sem gordura) ninguém lhe contou

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30

Já imaginou comer ovos estrelados perfeitos sem ligar o fogão e sem usar uma gota de óleo? Parece impossível, mas existe um truque simples que vai mudar a sua forma de preparar este clássico pequeno-almoço. Em apenas alguns minutos, pode ter ovos cremosos e saborosos, sem sujar tachos nem frigideiras. Prepare-se para descobrir o segredo que ninguém lhe contou!

Os ovos estrelados cheios de gordura ficaram no passado com a chegada das frigideiras antiaderentes, mas cozinhar ainda exige ligar o fogão e lavar a frigideira. Se, no entanto, já tem uma air fryer na sua cozinha, pode estrelar ovos sem toda essa complicação. Citada pelo site britânico Daily Express, Laurie Fleming, autora de livros de culinária e fundadora do site Fork to Spoon, recomenda o uso da fritadeira de ar para preparar ovos, explicando que esta técnica permite que cozinhem de forma mais uniforme e produza um resultado menos gorduroso e mais saudável. O ar quente circulante garante que o ovo fique homogéneo, com arestas estaladiças e textura perfeita, sem zonas queimadas ou mal passadas, oferecendo um ovo cozinhado na perfeição e sem o excesso de óleo que tende a deixá-lo mole e pesado. Para seguir esta receita, é necessário um recipiente pequeno e resistente ao calor, como uma taça tipo ramequim ou um mini tacho de ferro fundido, que retém bem o calor na fritadeira de ar. Comece por pulverizar o interior do recipiente com um spray de azeite para evitar que o ovo se cole, depois parta o ovo diretamente no recipiente preparado. A especialista recomenda cozinhar apenas um ou dois ovos de cada vez, garantindo espaço suficiente para que cozinhem uniformemente.

Temas: Ovos

