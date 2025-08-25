Sim, dá para cozer ovos na air fryer e nós mostramos como

Esqueça o fogão: com a air fryer consegue cozer ovos de forma rápida e prática.

A air fryer é uma forma prática de cozinhar ovos sem necessidade de água, utilizando apenas o próprio ovo. Surpreendido? No site Whole Lotta Yum encontramos o método ideal para preparar ovos na air fryer com a textura que cada pessoa prefere.

Para esta receita vai precisar de uma air fryer, ovos e uma tigela com água gelada para interromper o cozimento.

Comece por pré-aquecer a air fryer a 135°C, deixando-a aquecer durante cerca de 2 a 3 minutos. Depois, coloque os ovos no cesto, garantindo que haja espaço suficiente entre eles para cozinhar de forma uniforme, evitando empilhar ou sobrecarregar o cesto.

O tempo de cozimento depende da consistência desejada: ovos muito bem passados precisam de 15 minutos a 135°C, ovos médios de 12 minutos a 135°C, e ovos com a gema mole cerca de 10 minutos a 135°C.

Quando terminar o tempo de cozedura, retire imediatamente os ovos e coloque-os numa tigela com água gelada durante aproximadamente 1 minuto. Este passo é fundamental para parar o cozimento e facilita a remoção da casca.

Veja o vídeo: