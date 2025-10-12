Nutricionista explica quantos ovos por semana pode comer sem culpa

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:04

Afinal, quantos ovos podemos comer por semana sem prejudicar a saúde? A nutricionista Rita Andrade respondeu no Dois às 10 e garantiu que o ovo é um alimento completo, seguro e cheio de benefícios — desde que consumido com moderação.

Quantos ovos por semana é que podemos comer sem riscos para a saúde? A nutricionista Rita Andrade esclareceu no programa Dois às 10 e desfez um dos mitos mais comuns à volta deste alimento.

Segundo a especialista, um ovo por dia é sempre seguro para a maioria das pessoas. “Se fizer desporto e não consumir muita carne ou peixe, pode até comer até 12 ovos por semana sem problemas”, explicou, sublinhando que o ovo é uma fonte de proteína completa e de nutrientes essenciais.

A nutricionista destacou ainda a importância da gema, muitas vezes injustamente associada ao colesterol: “Uma gema por dia é fundamental, porque ajuda a eliminar gordura do fígado e contém zinco e complexo B, importantes para o equilíbrio do organismo.”

