A forma mais rápida de identificar se um ovo está cozido sem o descascar

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:12

Saber se um ovo está no ponto certo pode ser mais complicado do que parece. Existem alguns truques que permitem descobrir se está cozido ou cru sem ter de o descascar — e alguns funcionam melhor do que outros.

Cozer ovos pode parecer uma tarefa simples, mas perceber se estão no ponto certo sem retirar a casca pode ser um verdadeiro desafio. O site EatingWell testou cinco formas de avaliar se um ovo está cozido sem precisar de o partir e pediu a opinião da especialista em cozinha e nutrição Breana Lai Killeen. Eis as conclusões.

Um dos métodos analisados foi rodar o ovo numa superfície lisa. Um ovo cozido gira de forma rápida e estável, enquanto um cru tende a oscilar e a perder equilíbrio. Esta técnica mostrou-se útil para distinguir ovos crus de cozidos, mas não permite avaliar o grau de cozedura da gema.

Outro teste consistiu em abanar o ovo. A teoria era que, se o interior se movimentasse, o ovo estaria cru. No entanto, este procedimento revelou-se pouco fiável, sobretudo em ovos frios, já que até os mal cozidos apresentavam firmeza ao serem agitados.

Também foi experimentado mergulhar os ovos em água morna, na expectativa de que se formassem bolhas na casca dos crus. Contudo, segundo Breana Lai Killeen, não foi possível identificar diferenças consistentes entre ovos crus e cozidos, o que tornou este método ineficaz.

A utilização de uma lanterna deu melhores resultados: ao iluminar o ovo, os crus deixavam passar a luz, enquanto os cozidos a bloqueavam. Ainda assim, esta técnica apenas indica se o ovo está parcialmente cozido, sem permitir avaliar o ponto exato da cozedura.

A forma mais direta continua a ser partir o ovo. Se estiver cru, terá de ser usado de imediato; se estiver cozido, só ao cortar a gema é possível verificar se está mal, médio ou bem cozido.

Entre as alternativas testadas, rodar o ovo e recorrer à lanterna mostraram-se as mais eficazes para distinguir ovos crus de cozidos. No entanto, nenhum dos métodos garante a avaliação precisa do grau de cozedura. Para obter ovos no ponto desejado, a recomendação continua a ser controlar o tempo de cozedura seguindo as instruções adequadas.

Temas: Ovos Cozinha Dois às 10 Dicas

