Entre o ovo estrelado e cozido, qual o mais saudável? Nutricionista dá resposta que poucos esperam ouvir

  • Dois às 10
  • Há 1h e 53min

O eterno dilema do pequeno-almoço ou do almoço rápido: ovo estrelado ou cozido? A nutricionista Rita Andrade desfez as dúvidas no Dois às 10 e revelou que o segredo está menos na forma e mais no modo de confeção.

O debate é antigo: é mais saudável o ovo estrelado ou o ovo cozido? A nutricionista Rita Andrade respondeu no Dois às 10 e esclareceu que a diferença não é tão grande quanto muitos pensam — depende apenas da forma como é preparado.

“Entre o estrelado e o cozido não há grande diferença, desde que a gema esteja mole e a clara bem cozinhada”, explicou a especialista.

Ainda assim, Rita Andrade deixou algumas recomendações: para quem prefere o ovo estrelado, o ideal é usar uma frigideira antiaderente e evitar o excesso de gordura no preparo. Já o ovo cozido com a gema mole é considerado uma excelente opção, por preservar melhor os nutrientes e as gorduras boas.

Veja ainda na galeria 30 receitas feitas com ovo que tem de experimentar. 

Temas: Ovos Cozinha Dois às 10 Alimentação Dicas

