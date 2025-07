«É um erro comum»: Especialista alerta para o local onde não deve guardar ovos

A engenheira alimentar Margarida Moldão falou sobre um dos erros mais habituais na conservação de alimentos.

A dúvida é recorrente em muitas cozinhas portuguesas: afinal, os ovos devem ou não ser guardados no frigorífico? A resposta é sim — mas com uma ressalva importante que muitos ignoram.

Durante uma conversa no programa da manhã da TVI, a engenheira alimentar Margarida Moldão esclareceu que guardar os ovos no frigorífico é correto, mas o local onde os coloca faz toda a diferença. “Podemos pôr no frigorífico, sim, mas não na porta, porque a casca do ovo é porosa e o agitar permanente faz mal”, explicou a especialista com décadas de experiência na área.

Isto significa que o hábito de usar o suporte da porta para guardar os ovos pode ser prejudicial. A oscilação constante sempre que o frigorífico é aberto provoca vibrações e choques nos ovos, o que pode comprometer a sua frescura e integridade.

A recomendação da especialista é simples: coloque os ovos dentro do frigorífico, mas numa prateleira fixa e longe de variações térmicas frequentes. Assim, garante que se mantêm frescos durante mais tempo e evita riscos desnecessários.