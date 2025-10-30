Especialista revela porque pode estar a guardar os ovos de forma errada

Guardar ovos no frigorífico pode parecer a forma mais segura de os conservar, mas especialistas alertam que nem sempre é o mais correto.

Todos temos os nossos próprios hábitos, até na forma como guardamos os ovos. Há quem prefira colocá‑los no frigorífico, enquanto outros optam por os deixar fora. Mas afinal, qual será a maneira mais segura de os conservar sem que se estraguem rapidamente?

Segundo o site El Cronista, especialistas em segurança alimentar alertam que não é aconselhável lavar os ovos antes de os guardar. Cada ovo possui uma película invisível que atua como uma barreira natural contra bactérias. Remover esta camada pode facilitar a entrada destes microrganismos, tornando o alimento menos seguro.

A forma mais segura de conservar os ovos é mantê‑los à temperatura ambiente, em locais frescos e secos, evitando variações bruscas de temperatura. Em situações de calor intenso ou elevada humidade, pode ser necessário armazená‑los no frigorífico, mas sempre mantendo-os frios até ao momento do consumo.

Além disso, recomenda‑se conservar os ovos na embalagem original, que os protege de odores e ajuda a manter a sua qualidade por mais tempo.