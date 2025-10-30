Especialista revela porque pode estar a guardar os ovos de forma errada

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Guardar ovos no frigorífico pode parecer a forma mais segura de os conservar, mas especialistas alertam que nem sempre é o mais correto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Todos temos os nossos próprios hábitos, até na forma como guardamos os ovos. Há quem prefira colocá‑los no frigorífico, enquanto outros optam por os deixar fora. Mas afinal, qual será a maneira mais segura de os conservar sem que se estraguem rapidamente?

Segundo o site El Cronista, especialistas em segurança alimentar alertam que não é aconselhável lavar os ovos antes de os guardar. Cada ovo possui uma película invisível que atua como uma barreira natural contra bactérias. Remover esta camada pode facilitar a entrada destes microrganismos, tornando o alimento menos seguro.

A forma mais segura de conservar os ovos é mantê‑los à temperatura ambiente, em locais frescos e secos, evitando variações bruscas de temperatura. Em situações de calor intenso ou elevada humidade, pode ser necessário armazená‑los no frigorífico, mas sempre mantendo-os frios até ao momento do consumo.

Além disso, recomenda‑se conservar os ovos na embalagem original, que os protege de odores e ajuda a manter a sua qualidade por mais tempo.

 

Temas: Ovos Frigorífico

RELACIONADOS

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Dicas

Já sabemos que fruta da época é preferível. Mas quais são as de novembro?

Hoje às 17:00

Este é o medo de qualquer condutor quando chove. Saiba como agir

Ontem às 15:30

Diga adeus ao cheiro a fritos em casa com estes segredos que os restaurantes não contam

Ontem às 15:00

Passámos a colocar vinagre nos ovos mexidos e já não os fazemos de outra forma

Ontem às 14:30

Aprendemos com uma avó. É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

28 out, 15:30

Só precisa de um lençol para secar roupa dentro de casa em dias de chuva

28 out, 15:00

Dá para fazer isto na air fryer e quase ninguém sabe

27 out, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»

Hoje às 10:41

Cristina Ferreira relembra imprevisto em «Somos Portugal»: «Nunca mais fomos convidados»

Hoje às 11:27

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre o «Secret Story 9»: «Qualquer ataque sou eu que recebo, mas nós somos uma equipa de cento e tal pessoas»

Hoje às 10:36

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»

28 out, 12:00

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Hoje às 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Hoje às 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

Ontem às 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Fora do Estúdio

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Hoje às 15:30

Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

Hoje às 14:30

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português

Ontem às 16:24

Atraída por um anúncio de roupa de bebé, grávida de 7 meses foi atacada e arrancaram-lhe a bebé. Mulher conta como sobreviveu

Ontem às 15:04

Fotos

Já sabemos que fruta da época é preferível. Mas quais são as de novembro?

Hoje às 17:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Hoje às 16:30

Especialista revela porque pode estar a guardar os ovos de forma errada

Hoje às 16:00

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Hoje às 15:30