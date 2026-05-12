Tem 31 anos, olhos azuis e faz furor nas redes sociais. Veja as fotos do Padre que está a conquistar

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:42
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Afonso Sampaio Soares tem 31 anos e está ao serviço da Paróquia da Lourinhã, mas é também nas redes sociais que tem vindo a dar que falar.

Com vídeos divertidos, atuais e inspirados em várias tendências digitais, o jovem padre tem conquistado seguidores e aproximado muitos jovens da igreja. Foi no “Dois às 10” que Padre Afonso falou sobre o percurso de vida e sobre a forma como utiliza as redes sociais para comunicar de forma mais próxima e descontraída.

Antes de seguir o sacerdócio, Afonso teve uma vida muito diferente daquela que muitos poderiam imaginar. Cresceu numa família católica, sonhava ser jogador de futebol e chegou até a jogar râguebi. Mais tarde, frequentou a faculdade e licenciou-se em Direito.

Apesar disso, percebeu que o seu caminho estava na igreja. A família recebeu bem a decisão de entrar para o seminário, até porque a fé sempre esteve muito presente em casa. Os avós chegaram mesmo a rezar para que um dos filhos fosse padre, mas acabou por ser o neto a concretizar esse desejo.

Aos 31 anos, Padre Afonso é atualmente vigário na Paróquia da Lourinhã e foi ordenado diácono e padre em junho e novembro de 2025. Entre os momentos mais marcantes do percurso, destacou a primeira missa celebrada sozinho, na Capelinha das Aparições, em Fátima.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Hoje, além da missão religiosa, Padre Afonso continua a apostar nas redes sociais como forma de chegar às gerações mais novas, conquistando muitos internautas com vídeos virais, humor e respostas a várias questões sobre a fé.

Temas: Padre Afonso Paroquia Lourinha Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

A maioria lava o cabelo de forma errada. Cabeleireiros garantem que a ordem dos produtos muda tudo

Ontem às 17:00

Mãe aos 14 anos, Lurdes recorda comentários que ouvia na rua: «Uma criança a tratar de outra»

Ontem às 16:06

Quase ninguém conhece este destino com águas a 30ºC a apenas 3 horas de Portugal

Ontem às 16:00

Nunca se deite sem confirmar estas 7 coisas em casa, alertam especialistas

Ontem às 15:00

Após Secret Story polémico, Diogo toma decisão radical: «Disse que me queria desafiar»

Ontem às 13:54

Aos 44 anos, Lurdes sofreu um AVC e acabou despedida: «Quem perdeu foram eles»

Ontem às 12:27

O "achado" tecnológico de 2026: O tablet com inteligência artificial que custa apenas 111€

Ontem às 11:47
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira mostra desagrado com comportamento no estúdio da gala do Secret Story: «Não achei bonito»

11 mai, 10:09

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entregam milhares de euros a telespectador e o momento está viral

Ontem às 13:57

O padre de 31 anos que está a fazer furor nas redes sociais

Ontem às 10:54

Após sair do Desafio Final, Ariana faz revelação sobre Eva e Diogo

11 mai, 11:23

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fora do Estúdio

Após Secret Story polémico, Diogo toma decisão radical: «Disse que me queria desafiar»

Ontem às 13:54

Após fase difícil, Rosa Bela e Carlos Areia aumentam família: «Gosto de acreditar que foi o Óscar a mandar-nos este bebé»

Ontem às 11:05

Vítima de aproveitamento, Manuel Luís Goucha faz apelo urgente: «Não se deixe enganar»

Ontem às 09:32

Quase 21 anos depois, ex-concorrente do Big Brother volta a ser pai: «Aos 51 anos, volto a sentir este amor»

11 mai, 09:37

Fotos

A maioria lava o cabelo de forma errada. Cabeleireiros garantem que a ordem dos produtos muda tudo

Ontem às 17:00

Mãe aos 14 anos, Lurdes recorda comentários que ouvia na rua: «Uma criança a tratar de outra»

Ontem às 16:06

Quase ninguém conhece este destino com águas a 30ºC a apenas 3 horas de Portugal

Ontem às 16:00

Tem 31 anos, olhos azuis e faz furor nas redes sociais. Veja as fotos do Padre que está a conquistar

Ontem às 15:42