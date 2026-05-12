Tem 31 anos, olhos azuis e faz furor nas redes sociais. Veja as fotos do Padre que está a conquistar

Afonso Sampaio Soares tem 31 anos e está ao serviço da Paróquia da Lourinhã, mas é também nas redes sociais que tem vindo a dar que falar.

Com vídeos divertidos, atuais e inspirados em várias tendências digitais, o jovem padre tem conquistado seguidores e aproximado muitos jovens da igreja. Foi no “Dois às 10” que Padre Afonso falou sobre o percurso de vida e sobre a forma como utiliza as redes sociais para comunicar de forma mais próxima e descontraída.

Antes de seguir o sacerdócio, Afonso teve uma vida muito diferente daquela que muitos poderiam imaginar. Cresceu numa família católica, sonhava ser jogador de futebol e chegou até a jogar râguebi. Mais tarde, frequentou a faculdade e licenciou-se em Direito.

Apesar disso, percebeu que o seu caminho estava na igreja. A família recebeu bem a decisão de entrar para o seminário, até porque a fé sempre esteve muito presente em casa. Os avós chegaram mesmo a rezar para que um dos filhos fosse padre, mas acabou por ser o neto a concretizar esse desejo.

Aos 31 anos, Padre Afonso é atualmente vigário na Paróquia da Lourinhã e foi ordenado diácono e padre em junho e novembro de 2025. Entre os momentos mais marcantes do percurso, destacou a primeira missa celebrada sozinho, na Capelinha das Aparições, em Fátima.

Hoje, além da missão religiosa, Padre Afonso continua a apostar nas redes sociais como forma de chegar às gerações mais novas, conquistando muitos internautas com vídeos virais, humor e respostas a várias questões sobre a fé.