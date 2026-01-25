As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

O nome de Ricardo Esteves tornou-se amplamente conhecido depois de uma fotografia na praia ter gerado grande repercussão nas redes sociais.

Ricardo Esteves é um dos padres mais mediáticos do país e tornou-se uma figura reconhecida muito para lá do universo religioso. A sua postura descontraída, a linguagem direta e a proximidade com as pessoas valeram-lhe até a alcunha de “padre sexy”, um rótulo que reflete mais o seu estilo irreverente do que qualquer tentativa de provocação.

Longe da imagem tradicional associada ao sacerdócio, Ricardo Esteves assume-se como alguém genuíno, que nunca deixou de ser quem é. “As pessoas podem dizer que eu sou fora da caixa por ser padre, porque como pessoa sou como sempre fui”, afirma, sublinhando que a fé não o afastou da sua essência nem das suas paixões.

Para além da vida religiosa, é um homem multifacetado. Apaixonado por desporto, motas, escrita e pelo contacto direto com a população, o sacerdote faz questão de manter uma relação próxima com quem o procura, apostando numa comunicação simples, honesta e sem filtros.

Ricardo Esteves admite que não vive numa bolha. É um padre que sente, emociona-se e enfrenta as mesmas tentações e dilemas de qualquer ser humano. Ainda assim, acredita que essa vivência o aproxima das pessoas e lhe permite compreender melhor quem o rodeia, tornando a sua missão ainda mais verdadeira.