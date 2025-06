De ex-concorrentes de reality a comentadores TVI: conheça os padrinhos das marchas populares

Descubra, na galeria, quem são os famosos que aceitaram o convite para representar cada marcha

Lisboa já se enche de cor, música e tradição com a chegada das Marchas Populares. Além da alegria contagiante dos bairros típicos e das coreografias ensaiadas ao pormenor, os holofotes também se viram para as caras bem conhecidas do grande público que vão apadrinhar cada uma das marchas que desfilam na Avenida da Liberdade.

De ex-concorrentes de reality shows que conquistaram o coração dos portugueses a comentadores ou jornalistas que diariamente marcam presença nos ecrãs da TVI, o desfile deste ano conta com padrinhos e madrinhas que prometem levar ainda mais brilho e emoção à avenida.

Descubra, na galeria, quem são os famosos que aceitaram o convite para representar cada marcha. Uma celebração onde a televisão e a tradição andam de mãos dadas — e onde o carinho do público está garantido.