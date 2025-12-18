Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?

Todos os anos, milhões de crianças em Portugal aguardam ansiosamente pela chegada do Pai Natal. Mas será que esta tradição, por mais encantadora que pareça, transmite sempre mensagens positivas?
É uma questão que divide os pais: dizer ou não às crianças que o Pai Natal existe. Por um lado, contar algo que não é verdadeiro pode, mais tarde, causar desilusão; por outro, é difícil imaginar uma infância sem o Pai Natal, que desce pela chaminé durante a noite, deixa os presentes e, antes de partir, come as bolachas que lhe oferecemos.
Para a psicóloga e investigadora Ameneh Shahaeian, os adultos não devem mentir às crianças sobre o Pai Natal. “Quando uma criança pergunta se o Pai Natal é real ou não, já está num nível de desenvolvimento para distinguir o que é real ou ficção”, afirma numa entrevista à BBC.
O psiquiatra Stéphane Clerget acrescenta que só devemos dizer às crianças que o Pai Natal não existe se elas perguntarem diretamente. Até lá, é importante permitir que as crianças sonhem. “Devemos deixar que a criança perceba por si mesma que é apenas um mito. Se começar a suspeitar e fizer a pergunta, responda que o Pai Natal existe para quem acreditar nele. ‘E tu, acreditas nele?’ O problema tem de ser abordado como uma crença e não uma verdade absoluta”, explicou numa entrevista para a Paris Match.
Segundo este psiquiatra, mentir nunca é uma opção viável, porque a criança pode desenvolver “um sentimento de raiva” face à realidade. Acreditar no Pai Natal permite às crianças vivenciar o seu imaginário, onde tudo é possível e a magia acontece. É um espaço que oferece proteção e ajuda a criança a construir as defesas necessárias para lidar com a realidade, de acordo com Stéphane Clerget. E, sublinha ele, “incentivar uma criança a acreditar no Pai Natal não significa que estás a mentir”.
A conclusão é clara: devemos deixar que as crianças explorem livremente os seus pensamentos e mundos. No momento certo, elas compreenderão a realidade que as rodeia.